Sanremo, Alfa a rischio squalifica! Il cantante condivide per sbaglio la sua canzone sui social

Sanremo

Debora Parigi | 6 Febbraio 2024

Rischio squalifica per Alfa a poche ore dall’inizio di Sanremo 2024 a causa della condivisione per sbaglio della canzone sui social

Gaffe pericolosa per Alfa, cantante in gara da questa sera al Festival di Sanremo 2024. Sul suo profilo Instagram ha infatti pubblicato per sbaglio un piccolo pezzo della sua canzone. Subito rimossa, qualcuno però l’ha sentita. Vediamo che cosa succede e cosa rischia.

La canzone di Alfa a Sanremo 2024 pubblicata per sbaglio

Manca pochissimo all’inizio del Festival di Sanremo 2024, poche ore e inizieranno i cinque giorni di kermesse. I 30 cantanti in gara sono molto emozionati, anche i più navigati che hanno fatto tante edizioni del Festival. E per chi è sull’Ariston per la prima volta cerca di tranquillizzarsi e prendere la manifestazione anche con un po’ di leggerezza. Ma a volte c’è il rischio di fare errori.

Ed è quello che è proprio successo ad Alfa in queste ore. Il cantante, infatti, ha pubblicato per sbaglio sulle sue storie di Instagram un video in cui suona alla chitarra e canta la sua canzone in gara, Vai!. Il giovane artista ha messo questo breve video in cui si riconosce una parte del testo. E lui ha anche scritto: “Prima che esce tolgo l’audio”. Ma il problema è che quest’audio non l’ha tolto.

Alfa ha subito rimosso la storia, ma qualcuno l’ha salvata e fatta girare (noi non lo faremo per rispetto del lavoro del cantante). Tra gli utenti è subito scattato il panico e anche il dubbio. Qualcuno dice che non è la vera canzone e lo ha fatto di proposito per prendere in giro i suoi fan. Ma altri fanno notare che se così fosse, non avrebbe tolto la storia. Altri dicono che l’avrebbe tolta proprio per far credere che era la canzone vera.

Noi possiamo dire che le parole sono quelle della canzone, ma la melodia non sembra proprio quella che abbiamo ascoltato durante le prove generali di ieri. Non si capisce se il motivo è perché è in versione acustica e quindi pare diversa o se perché appunto è proprio un’altra musica.

Ma se davvero il pezzo pubblicato è quello della canzone in gara a Sanremo 2024, cosa rischia Alfa? In teoria la pubblicazione di una canzone prima di Sanremo comporta la squalifica. Ma c’è già un precedente simile a questo e cioè Fedez che per errore pubblicò un piccolo pezzo e subito rimosso. Lui non ebbe conseguenze, quindi pensiamo che sarà lo stesso per Alfa.