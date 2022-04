Sangiovanni rivela il nomignolo che gli ha dato Giulia e c’entra Belen Rodriguez (VIDEO)

2 Il nomignolo che Giulia Stabile ha dato a Sangiovanni

L’8 aprile a mezzanotte uscirà il primo album di Sangiovanni, Cadere Volare, e per l’occasione in questi giorni il cantante è ospite di varie radio per promuoverlo. Proprio oggi è andato negli studi di RTL 102.5 (alle 15) e di Radio Zeta (alle 16). E non si è parlato solo di musica, ma anche di altro, dai temi più importanti a quelli più frivoli. Tra quest’ultimi c’è anche il nomignolo che la fidanzata Giulia Stabile gli ha dato. Non ci crederete, ma c’entra Belen Rodriguez.

Appena arrivato a Radio Zeta, il cantautore vincitore della categoria Canto di Amici 20 è stato accolto parlando dei suoi capelli che, come sappiamo, sono stati tagliati cortissimi. Ed è stato puntato l’accento sul fatto che forse la fidanzata preferiva i riccioli poiché magari le piace passare la mano tra i capelli. In effetti è vero, pare che Giulia non abbia preso benissimo questo taglio netto.

Essendo nell’argomento relazione, i due speaker radiofonici, collegandosi al topic di cui parlavano nell’ora precedente, hanno chiesto a Sangiovanni se lui e Giulia Stabile si chiamassero con dei nomignoli, come di solito accade in una coppia. Lui non usa nomi particolari, magari “Giulietta” o “Giulié”, in generale ha detto “poi il classico amore ogni tanto”.

Quello che farà sorridere è invece come la ballerina vincitrice di Amici 20 chiami il suo fidanzato. Essendo lei per metà catalana (sua madre è originaria di Barcellona), Giulia usa spesso nomignoli spagnoli e quindi a volte è capitato che lo chiami “San Juan”. Ma il cantante ha aggiunto che ormai da un po’ di tempo lo chiama spesso “Santiago”. Sì, proprio come il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Questa cosa ha fatto molto ridere sia lui che i due speaker di Radio Zeta.

Oltre alle battute, molto interessante èn stata la presentazione dell’album e la scelta del titolo. Vediamo cosa ha detto…