Il significato nascosto (e il costo) dell’outfit indossato da Sangiovanni ad Amici

1 Il look di Sangiovanni

La quinta puntata del Serale di Amici 20 è stata ricca di emozioni, di divertimento e di temi molto importanti, considerati anche i guanti di sfida lanciati durante la settimana. E ci sono degli allievi che, in base proprio a ciò che vogliono raccontare durante la puntata, decidono il loro outfit. È il caso di Sangiovanni, cantante di Rudy Zerbi, che si è fatto decisamente notare con il suo look.

Il diciottenne, molto amato dal pubblico, si è infatti presentato sul palco del Serale con giacca, pantaloni e T-shirt totalmente rossi e a piedi scalzi. Grazie al profilo Instagram L’Armadio Delle Influencers sappiamo che si tratta di un completo di Vinile Rosso del marchio Yezael, brand che lui sceglie sempre per la puntata in onda il sabato in prima serata. Il prezzo, tra l’altro, è da capogiro perché ha un costo di 1290,00 euro.

Ovviamente tutto ciò che i ragazzi indossano ad Amici 20 riguarda brand che hanno deciso di collaborare col programma e che mettono a disposizione i loro capi. Non sono di proprietà dei ragazzi stessi.

Ma perché la scelta di questo look totalmente rosso da parte di Sangiovanni? Si tratta di un omaggio alle donne. Questo tema è stato al centro della puntata, a partire dal guanto di sfida subito della prima manche in cui Sangiovanni e Tancredi (allievo di Arisa) si sono esibiti con il brano “Una donna per amico” con barre scritte da loro che doveva avere come tema appunto il rispetto per la donna. E così il giovane allievo di Zerbi ha parlato della violenza che troppo spesso le donne subiscono, mentre c’è chi le tratte con estremo rispetto e amore. E ha concluso con un: “C’è chi rispetta e chi non lo fa. Io ho fatto la mia scelta. E tu, stronzo, che cosa scegli?”.

Sangiovanni ha quindi scelto un outfit totalmente rosso poiché questo colore è il simbolo della lotta alla violenza sulle donne. Inoltre ha scelto anche di non indossare scarpe e di esibirsi completamente a piedi nudi con lo smalto, sempre rosso, sulle unghie. Anche in questo caso ritroviamo il colore della lotta alla violenza e si aggiunge il fatto che i piedi scalzi sono visti anche come simbolo di libertà della donna.

Insomma, ogni particolare non è lasciato al caso e molto spesso questo giovane cantante ha lanciato messaggi importanti con i suoi testi e i suoi look completamente fluid gender. Una scelta che è molto importante perché arriva ai più giovani, coloro che devono essere protagonisti del cambiamento in una società ancora troppo spesso patriarcale.

Ma nella puntata abbiamo visto anche un Sangiovanni molto innamorato…