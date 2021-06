Sangiovanni sbarca su TikTok e segue solo cinque persone: una di loro la conoscete bene

1 Sangiovanni su TikTok

I fan di Sangiovanni ieri pomeriggio sono stati allieati dall’arrivo del cantante sul social network TikTok. Sembra che in realtà fosse già iscritto, ma non avesse mai caricato nulla sulla piattaforma. Ma adesso abbiamo il primo video in assoluto che ha già fatto divertire tutti i suoi sostenitori perché ha dimostrato di non saper usare il social: questo il suo profilo.

Nessun balletto, però, come invece è di uso su TikTok, ma un appello. Spera che la sua musica possa far stare bene. E poi ha invitato tutti a ritagliarsi 5 minuti di tempo per ascoltare il suo singolo Malibu e condividere con lui un video in cui ci si diverte con la sua canzone. All’inizio ha anche fatto un grande in bocca al lupo a tutti i maturandi.

Ma non finisce qui, perché nel video TikTok di Sangiovanni si vede apparire per pochissimo anche Giulia Stabile, vincitrice di Amici 20 e sua fidanzata. Il cantante ha infatti girato il tutto mentre era con lei. Si può notare la tenuta casalinga e il divano-letto in cui erano distesi. La coppia è da giorni a Roma, a casa di lei, e si sta preparando per il compleanno della ballerina: il 20 giugno compirà 19 anni. Ecco il video:

Ma quello che i più attenti hanno notato è che se Sangiovanni ha già migliaia di follower, segue solo cinque persone. Tra queste ce n’è una davvero molto conosciuta e cioè Fedez. Il cantante marito di Chiara Ferragni lo scorso week-end aveva lanciato proprio a Sangio una sfida ironica su Instagram riguardante le loro hit estive che si giocano il primato di tormentone estivo 2021.

Intanto nei giorni scorsi, la coppia è stata peotagonista di un set fotografico…