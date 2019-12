Sanremo 2020: ecco quanto costano i biglietti per il Festival

1 Svelato quanto costano i biglietti per il Festival di Sanremo 2020. Ecco i prezzi per le cinque serate della kermesse

Dopo mesi di attesa finalmente il 4 febbraio partirà ufficialmente il Festival di Sanremo 2020, e ormai tutto inizia ad essere pronto per la nuova edizione. Importanti festeggiamenti, quest’anno, per la kermesse musicale italiana più importante al mondo, che tra poche settimane celebrerà il suo 70esimo anniversario. Proprio in vista di questa importante ricorrenza, Amadeus, conduttore e direttore artistico della manifestazione, ha in serbo grandi colpi di scena, che senza dubbio non deluderanno le aspettative del pubblico. In attesa di scoprire cosa accadrà, e chi saranno i Big in gara all’Ariston, solo qualche ora fa è stato svelato quanto costano i biglietti per le cinque serate del Festival. Scopriamo tutte le informazioni in merito, e tutto quello c’è da sapere.

Sono ormai già diversi mesi che il Festival di Sanremo 2020 è al centro dell’attenzione mediatica. Da tempo, infatti, numerosi sono i rumor e i pettegolezzi che coinvolgono la nuova edizione della kermesse, e i telespettatori attendono con ansia di scoprire tutto quello che accadrà. Il prossimo 6 gennaio, nel frattempo, Amadeus annuncerà finalmente i Big in gara, che si daranno battaglia a colpi di musica, per l’elezione della canzone italiana più bella. Non mancheranno, naturalmente, tanti ospiti, che arricchiranno la manifestazione. Solo qualche giorno fa è stata confermata la presenza di Tiziano Ferro per tutte le cinque serate del Festival, e l’arrivo del cantautore di Latina è già attesissimo. A dare forfait è stato invece Jovanotti, che a quanto pare non vedremo all’Ariston.

In attesa di ulteriori conferme, e di nuovi annunci, qualche ora abbiamo scoperto quanto costano i biglietti per poter partecipare come pubblico ad una, o a tutte, delle cinque serate del Festival. Leggiamo tutte le informazioni e i prezzi per poter accedere alla kermesse.