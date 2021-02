1 I canchet di Sanremo 2021

Spesso messa in dubbio per via del Covid-19, Sanremo 2021 (nonostante tutto) si farà nel rispetto di tutte le norme emesse dal Governo. Slittata la data a marzo, rispetto alla settimana di febbraio prevista annualmente, il Festival è pronto a regalare emozioni al pubblico con nuovi brani e un cast che si sta via via delineando (qui tutte le news).

In attesa di scoprire chi saranno tutti gli ospiti, sono emerse varie indiscrezioni su chi affiancherà Amadeus sul palco dell’Ariston. Certa la presenza di alcuni personaggi quali Elodie e Fiorello, ma si vocifera anche la presenza di Zlatan Ibrahimovic e Georgina Rodriguez (che troverebbe una riconferma dopo la passata edizione).

Intanto grazie al direttore di Novella 2000 Roberto Alessi abbiamo qualche informazione circa i cachet che percepiranno i personaggi sopra citati a Sanremo 2021. Nella rubrica Alta Portineria, curata per Libero Quotidiano, ecco quanto è emerso:

“Il Festival di Sanremo dura cinque giorni e in cinque giorni, secondo quanto scritto da Il Corriere dello Sport diretto da Ivan Zazzaroni, Zlatan Ibrahimovic percepirebbe 50 mila Euro a serata, per un totale di 250 mila euro, stesso cachet che avrebbe Fiorello”.

Questi dovrebbero essere quindi i compensi del campione rossonero e dello showman. Ma a Sanremo 2021 sono attese, come dicevamo, anche Elodie e Georgina Rodriguez. Ecco quanto dovrebbero percepire:

“Per Elodie, invece, che co-condurrà una sola serata dell’evento, la cifra si aggirerebbe intorno ai 25 mila Euro: che dite, facciamo una colletta? Segreto invece il cachet di Georgina Rodriguez (forse ri-confermata), lo scorso anno per una serata percepì 140 mila Euro. Farà uno sconto?”.

Questi quindi, stando a quanto raccolto dal direttore Roberto Alessi, saranno i vari cachet degli ospiti di Sanremo 2021, in programma dal 2 al 6 marzo.