Amadeus si arrabbia a Sanremo 2022

Nella giornata di oggi è stata fatta la conferenza stampa in merito alla quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2022. Amadeus, ovviamente, presente si è arrabbiato con un giornalista della Sala Stampa. Il motivo, che non si capisce molto bene dal video qui sotto, lo ha spiegato uno degli utenti su Twitter. Qui di seguito riportiamo l’accaduto in base alle sue parole:

Mattia Marzi ha risollevato una questione appena chiarita con un altro giornalista riguardo la partecipazione di Jovanotti. Lui, però, in particolare ha chiesto come mai la partecipazione di Jovanotti non è mai stata confermata e perché per lui si è “chiuso un occhio” dato che la partecipazione di eventuali ospiti doveva essere confermata per regolamento entro il 26/01. Ama ha però sottolineato che tutti gli artisti in gara erano consapevoli e molti si sono espressi positivamente sul risultato di ieri sera!

Qui sopra abbiamo accennato alla risposta del conduttore di Sanremo 2022, ma nel video ha aggiunto anche altro. Ecco il suo discorso nel dettaglio:

Sono veramente dispiaciuto perché con una trasmissione che ha fatto il 60% di share… Io mi assumo sempre tutte le responsabilità, anche quando ho fatto il 42%… Con il 60%, perdonami, oggi me la voglio proprio godere. E quindi, quello che pensi possa essere stato fatto in maniera scorretta non mi interessa. Perché io sono una persona estremamente corretta e non faccio mai nulla di scorretto.

