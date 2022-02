Chi ha vinto Sanremo 2022? La classifica finale

La classifica finale della quinta serata di Sanremo 2022: chi ha vinto

Questa sera, sabato 5 febbraio, si conclude la nuova edizione del Festival di Sanremo andata in onda nel 2022. Per l’ultima volta, infatti, i Big in gara tornano a esibirsi sul palco dell’Ariston con i loro brani inediti. Tra i tanti artisti vediamo Giusy Ferreri, Elisa, Sangiovanni e molti altri. Tra gli ospiti, invece, possiamo sicuramente citare l’amatissimo Marco Mengoni. Degno di nota anche un emozionante omaggio a Raffaella Carrà.

Presto, quindi, vedremo la classifica finale della quinta e ultima serata. A votare, inizialmente, sarà il pubblico tramite il televoto. Una volta visto il podio verrà poi aperta una nuova votazione riguardante i primi tre classificati. In questo caso a dare le loro preferenze gli spettatori da casa, la Sala Stampa e la giuria Demoscopica.

Andiamo, ora, a vedere chi ha vinto e la classifica completa quinta serata di Sanremo 2022:

(IN AGGIORNAMENTO)

