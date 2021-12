1 Le regole anti Covid di Sanremo 2022

Mancano ormai solo poche settimane all’inizio del Festival di Sanremo 2022 e tutto inizia a essere pronto per il ritorno della kermesse. La manifestazione come sappiamo andrà in onda dall’1 al 5 febbraio e solo pochi giorni fa Amadeus ha annunciato i Big in gara di questa nuova edizione. Tanta è l’attesa del pubblico di scoprire cosa accadrà e chi sarà a vincere il Festival della canzone italiana. Anche quest’anno naturalmente per garantire la totale sicurezza di tutti coloro che lavorano alla kermesse sono state messe in atto delle importanti norme anti Covid. Ma cosa succede se uno degli artisti in gara dovesse risultare positivo al virus? A svelarlo in queste ore è stato proprio Amadeus.

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2022 ha annunciato che nel caso in cui uno dei Big dovesse contrarre il Covid non verrà squalificato! Naturalmente però nel caso in cui questa ipotesi si verificasse il cantante o la cantante in questione non salirà sul palco, ma verranno trasmesse le registrazioni delle prove generali, proprio come accaduto lo scorso con Irama. In quell’occasione a risultare positivo come ricorderemo era stato un collaboratore dell’ex protagonista di Amici, che venne dunque a sua volta penalizzato. In conferenza stampa così Amadeus per sdrammatizzare ha affermato:

“L’unica cosa che dico: per le prove generali pettinatevi, facendo le corna”.

In questi giorni come se non bastasse si è a lungo parlato delle conduttrici che affiancheranno Amadeus sul palco di Sanremo 2022 e a saltare fuori è stato anche il nome di Alessia Marcuzzi. Rivediamo il pettegolezzo e la replica del presentatore.