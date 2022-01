Sanremo 2022, Fiorello avvistato per le strade della città, parteciperà al Festival

Per le strade di sanremo è stato avvistato Fiorello e le notizie rivelano che parteciperà al Festival 2022.

Fiorello sarà a Sanremo 2022

Arriva una notizia improvvisa che sicuramente farà piacere a molti: Fiorello sarà a Sanremo 2022. Lo showman dopo due anni di Festival aveva detto che non sarebbe tornato a fare coppia con Amadeus. Ma sia il direttore artistico e conduttore che tante altre persone legate al Festival (e i fan) hanno cercato di convincerlo a tornare.

Difficile pensare ad un Festival di Sanremo di Amadeus senza Fiorello ed infatti ci sarà il ritorno, anche se non come gli scorsi anni. La sua presenza non sarà fissa. A rivelare tutto è Chi magazine attraverso il suo profilo Instagram.

Fiorello è stato avvistato a Sanremo completamente nascosto da mascherina e cappello ed è arrivato all’Hotel Globo. Proprio qui alloggerà per tutta la settimana della kermesse e avrà la camera di fronte a quella di Amadeus. Proprio il conduttore aveva detto che aveva prenotato una stanza per lui di fronte alla sua che per il momento continuava ad essere vuota.

Nel dettaglio veniamo a sapere che gli interventi di Fiorello durante il Festival saranno a sorpresa. Si pensa che potranno essere nella serata di apertura e in quella di sabato. ma non sono escluse incursioni anche negli altri giorni. Questo quando scritto da Chi:

“NEWS FLASH- FIORELLO È ARRIVATO A SANREMO – Completamente coperto da maschera e cappello, Fiorello è appena arrivato a Sanremo, all’hotel Globo. Alloggerà per tutta la settimana nella camera di fronte a quella di Amadeus, come sempre. I suoi interventi al Festival saranno a sorpresa, si pensa alla serata d’apertura di martedì e a quella finale di sabato con altre incursioni durante la settimana”.

Ricordiamo che domenica 30 gennaio nel corso del programma Che tempo che fa Amadeus sarà ospite per un ultimo importante annuncio. Questo annuncio sarà la presenza di Fiorello con più informazioni o dirà altro?

