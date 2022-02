Sanremo 2022, anche quest’anno Irama ha rischiato di non salire sul palco dell’Ariston: ecco perché (VIDEO)

1 Problemi di salute per Irama prima dell’esibizione

A Sanremo 2022 sembra tutto bellissimo, ma spesso quello che accade dietro le quinte non è fatto solo di gioie e divertimento. C’è tanto stress intorno agli artisti in gara e a volte succede qualche piccolo incidente di percorso. È capitato anche a Irama che lo ha fatto sapere solo oggi in un post sul profilo Instagram.

Per ringraziare tutti i fan del supporto e dell’amore dimostrato, il cantante ha messo sui social un paio di video per raccontare un dietro le quinte del suo pezzo “Ovunque sarai”. L’artista ha infatti scritto: “Sono contento che Ovunque sarai stia entrando dentro di voi e io, per ringraziarvi, voglio farvi entrare ancora di più dentro di lei. Nudo e crudo. Grazie di cuore per il vostro affetto e supporto incredibile. Ci vediamo stasera. Vi abbraccio.”

Nel primo video ha mostrato quando ha scritto la canzone, quando in realtà esisteva solo l’inizio e doveva ancora pensare al ritornello. È stata una cosa accaduta di getto, ha alzato gli occhi al cielo, ha visto una nuvola muoversi e ha scritto le prime parole del pezzo. Lo ha fatto fregandosene se poi potesse venire fuori qualcosa di brutto, sentiva il bisogno di scrivere quello.

Nel secondo video, invece, c’è proprio un dietro le quinte di Sanremo 2022 in cui lui non è stato molto bene. In queste immagini Irama ha mostrato lui stesso per niente al massimo mentre il medico gli stava facendo una flebo. E proprio nel video ha scritto che nella serata del 3 febbraio prima dell’esibizione è stato male a causa di un’intossicazione alimentare. L’intervento repentino dei medici è servito perché potesse salire sul palco, mostrando comunque di non essere esteticamente al top.

Per fortuna non è successo niente di grave e anzi si è ripreso totalmente.

Tra l’altro Irama, ieri sera, ha anche voluto fare una precisazione su alcune notizie riguardanti un suo presunto litigio con Gianluca Grignani…