Sanremo 2022: l’ordine delle esibizioni dei Big della terza serata

L’ordine di esibizioni della terza serata di Sanremo 2022

Dopo l’incredibile successo delle prime due puntate, questa sera va in onda su Rai 1 la terza serata del Festival di Sanremo 2022, e come al solito non mancheranno le emozioni. Dopo aver ascoltato i 25 brani in gara, stavolta i Big saliranno nuovamente sul palco dell’Ariston per presentarci ancora le loro canzoni, che in queste ore stanno scalando le classifiche.

Ma non solo. Sul palco stavolta al fianco di Amadeus ci sarà Drusilla Foer, attesissima dal grande pubblico. Ospiti della puntata saranno invece Roberto Saviano, Cesare Cremonini e Anna Valle. A votare i brani in gara, dopo la sala stampa, saranno il televoto e la giuria demoscopica, e al termine della serata tutti i voti verranno sommati e verrà stilata la seconda classifica generale provvisoria. Ma qual è l’ordine di uscita dei 25 Big per la terza serata di Sanremo 2022? Ecco quanto svelato in sala stampa:

1. Giusy Ferreri

2. Highsnob & Hu

3. Fabrizio Moro

4. Aka 7even

5. Massimo Ranieri

6. Dargen D’Amico

7. Irama

8. Ditonellapiaga e Rettore

9. Michele bravi

10. Rkomi

11. Mahmood & blanco

12. Gianni Morandi

13. Tananai

14. Elisa

15. Rappresentante di lista

16. Iva Zanicchi

17. Achille Lauro

18. Matteo Romano

19. Ana Mena

20. Sangiovanni

21. Emma

22. Yuman

23. Le Vibrazioni

24. Giovanni Truppi

25. Noemi

Non resta dunque che attendere l’appuntamento con la terza serata del Festival di Sanremo 2022, come sempre su Rai 1 alle 20.45!

