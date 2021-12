1 Amadeus segna un nuovo colpo per Sanremo 2022

Manca soltanto un mese e mezzo al debutto del Festival di Sanremo 2022 e tutto inizia a essere pronto per la nuova edizione della kermesse musicale. Solo qualche giorno fa come sappiamo Amadeus ha svelato i nomi dei Big che saliranno sul palco del Teatro Ariston e non sono mancati colpi di scena. Come se non bastasse da settimane si parla dei volti che affiancheranno il conduttore nel corso della manifestazione e naturalmente numerose sono state le indiscrezioni. Si è infatti parlato dell’arrivo di Alessia Marcuzzi, che tuttavia al momento non è stato ancora confermato. Adesso però arrivano delle interessanti news che stanno già facendo discutere il web.

Come svela il nuovo numero del settimanale Chi infatti, sembrerebbe che Amadeus abbia segnato un nuovo colpo per il Festival di Sanremo 2022! La rivista infatti svela che al fianco del conduttore potrebbe esserci nientemeno che Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti! Ma non solo. Sembrerebbe anche che la Rai abbia confermato la presenza di Fiorello e di Alessia Marcuzzi, che dunque potrebbero essere sul palco insieme ad Amadeus. Questo quanto svela Chi e quanto riporta anche Isa&Chia:

“Colpo a effetto di Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo. Accanto al conduttore ci sarà un cantante: Tommaso Paradiso, ex leader dei The Giornalisti. E Fiorello? Pare che le sue richieste siano state accettate dalla Rai. Con Paradiso, Fiorello e Alessia Marcuzzi, Amadeus ha disegnato il suo Festival”.

Non è chiaro tuttavia il ruolo che potrebbe avere Tommaso Paradiso a Sanremo 2022. Non è da escludere però che il cantante possa esibirsi per tutte le 5 serate della kermesse, così come accaduto negli ultimi due anni con Tiziano Ferro e Achille Lauro! In queste ore nel mentre Amadeus ha anche replicato all’attacco dei Jalisse, esclusi dal Festival per il 25esimo anno consecutivo. Rivediamo le dichiarazioni del conduttore.