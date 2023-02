Sanremo

Vincenzo Chianese | 20 Febbraio 2023

Sanremo 2023

In queste ore quattro canzoni in gara al Festival di Sanremo 2023 hanno vinto il Disco d’Oro: ecco di quali si tratta.

Disco d’Oro per quattro canzoni di Sanremo 2023

Sono trascorsi alcuni giorni da quando si è concluso il Festival di Sanremo 2023, con la vittoria di Marco Mengoni. Sul palco dell’Ariston il cantante ha presentato la canzone Due Vite, che ha conquistato immediatamente i telespettatori e le giurie.

L’ex vincitore di X Factor nel mentre ha confermato che a maggio rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest 2023, e di certo ne vedremo di belle.

Le canzoni in gara alla kermesse intanto stanno scalando le classifiche, e giorno dopo giorno sono entrate nel cuore del pubblico. In queste ore così per quattro Big è arrivata una grande soddisfazione: il Disco d’Oro.

Ma chi è che ha raggiunto questo importante traguardo? Andiamo a scoprirlo.

Marco Mengoni vince il Disco d’Oro dopo Sanremo 2023

Il primo a vincere in queste ore il Disco d’Oro è stato proprio Marco Mengoni con Due Vite.

Il brano infatti è uno dei più ascoltati di questa edizione della kermesse musicale e senza dubbio è già destinata a diventare uno dei pezzi più iconici e importanti della carriera del cantante.

Marco nel mentre si sta preparando ad affrontare l’Eurovision e il tour di stadi che lo attende questa estate, e di certo non mancheranno le emozioni.

Ma andiamo avanti e scopriamo quale altra canzone del Festival ha vinto il Disco d’Oro.