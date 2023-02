Sanremo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2023

La citazione dei Coma Cose al loro brano

Al Festival di Sanremo 2023 si sono ripresentati i Coma Cose. Il duo è composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano). Si erano presentati due anni fa con il brano “Fiamme negli occhi” e aveva riscosso molto successo. Essendo una coppia sul lavoro e anche nella vita, avevano parlato dei loro momenti di crisi, per quanto riguarda il loro privato. Ma anche di come sono riusciti a superarli grazie all’amore, alla pazienza e alla voglia di rimanere insieme.

Nell’edizione corrente, invece, hanno portato “L’addio“. Hanno raccontato di cosa parla il testo durante un’intervista: “Si tratta di una canzone introspettiva che parla di sentimenti. Noi ci crediamo molto e speriamo che anche le altre persone si rivedano in questa canzone. Per il Festival ci stiamo allenando, perché comunque la forma fisica è importante. Condividere vita e palco è intenso, è una sfida, si condivide il bello e il brutto”. Quello che hanno notato i fan del gruppo, però, è un collegamento tra le due canzoni e, probabilmente, non tutti ci hanno fatto caso.

Nel nuovo testo hanno cantato “Il nostro fuoco lo hanno visto tutti”, un chiaro riferimento per molti a “Hai le fiamme negli occhi ed infatti se mi guardi mi bruci”. Ma non solo, perché questa volta si sono esibiti di spalle in contrapposizione all’esibizione che li ha visti protagonisti per la prima volta sul palco. I due diretti interessati, prima di Sanremo 2023, hanno affermato di aver attraversato un periodo di forte crisi:

“Abbiamo attraversato una crisi, dopo tanti anni insieme ci siamo chiesti come stesse evolvendo la nostra storia. Gli alti e i bassi capitano a tutti, ogni volta però abbiamo scelto di cercarci e così ci siamo ritrovati più forti di prima“.

