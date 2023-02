L’ADDIO canzone Coma Cose Sanremo 2023 testo e significato

Sanremo

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo su L’Addio, la canzone che i Coma Cose presenteranno a Sanremo 2023, dal testo al significato del brano.

L’Addio testo della canzone dei Coma Cose

A due anni di distanza dall’ultima partecipazione, i Coma Cose tornano a Sanremo e stavolta sul palco dell’Ariston presenteranno la canzone L’Addio. Si tratta di un brano che è attesissimo da tutti i fan del duo, e che senza dubbio non deluderà le aspettative del pubblico. Gli autori sono F. Zanardelli – F. Mesiano – F. Dalè – C. Frigerio. In attesa di ascoltare per la prima volta il pezzo, scopriamo scoprire un estratto del testo della canzone, riportato da Tv Sorrisi & Canzoni:

Davanti al mio cuore c’è una ringhiera

Sul tuo che è sempre stato uno strapiombo

Lo sai che mi è piaciuto anche caderci

Sì, però mica poi toccare il fondo

Magari è solo questa vita strana

Con le valigie sempre mezze fatte

Magari è solo che ci si allontana

Se si vuole ciò che si combatte

E sparirò ma tu promettimi che

Potrò sempre ritornare da te

Se mi dimentico me, com’ero

Quando l’orgoglio era ancora intero

E comunque andrà

L’addio non è una possibilità

L’Addio oltre a segnare il ritorno dei Coma Cose a Sanremo, anticipa anche un periodo di grande soddisfazione per il duo. In primavera infatti partirà un lungo tour nei club italiani, che porterà i due cantanti in giro per il nostro paese.

Nel mentre però andiamo a scoprire il significato della canzone dei Coma Cose, che ascolteremo a Sanremo 2023.

L’Addio significato

Siete curiosi di scoprire il significato della canzone dei Coma Cose L’Addio? Ecco cosa hanno rivelato i due cantanti nel corso di un’intervista per RaiPlay:

“Si tratta di una canzone introspettiva che parla di sentimenti. Noi ci crediamo molto e speriamo che anche le altre persone si rivedano in questa canzone”.

I Coma Cose, che come qualcuno saprà sono una coppia anche nella vita reale, hanno anche svelato come si stanno preparando ad affrontare il Festival di Sanremo 2023. Queste le loro dichiarazioni:

“Per il Festival ci stiamo allenando, perché comunque la forma fisica è importante. Condividere vita e palco è intenso, è una sfida, si condivide il bello e il brutto”.

Scopriamo adesso chi fa parte del cast di Sanremo 2023.

I Big di Sanremo 2023

Quello di quest’anno è senza dubbio un cast ricco, e non mancheranno tante emozioni. Vediamo dunque chi sono i Big di Sanremo 2023 e le loro rispettive canzoni:

Ultimo – Alba

– Alba Tananai – Tango

– Tango Madame – Il bene nel male

– Il bene nel male Giorgia – Parole dette male

– Parole dette male Mr. Rain – Supereroi

– Supereroi Elodie – Due

– Due Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

– Quando ti manca il fiato Marco Mengoni – Due vite

– Due vite Anna Oxa – Sali (Canto dell’anima)

– Sali (Canto dell’anima) Lazza – Cenere

– Cenere Mara Sattei – Duemilaminuti

– Duemilaminuti Modà – Lasciami

– Lasciami Paola e Chiara – Furore

– Furore Colapesce Dimartino – Splash

– Splash Leo Gassman – Terzo cuore

– Terzo cuore Articolo 31 – Un bel viaggio

– Un bel viaggio Ariete – Mare di guai

– Mare di guai Cugini di Campagna – Lettera 22

– Lettera 22 Levante – Vivo

– Vivo Coma Cose – L’addio

– L’addio LDA – Se poi domani

– Se poi domani Rosa Chemical – Made in Italy

– Made in Italy Shari – Egoista

– Egoista Gianmaria – Mostro

– Mostro Colla Zio – Non mi va

– Non mi va Sethu – Cause perse

– Cause perse Will – Stupido

– Stupido Olly – Polvere

Non resta che attendere dunque per scoprire chi sarà quest’anno a vincere Sanremo 2023. Come sappiamo a tornare alla conduzione ci sarà di nuovo Amadeus, che stavolta ha scelto Gianni Morandi al suo fianco. Non mancheranno anche 4 co-conduttrici, che sera dopo sera saliranno sul palco dell’Ariston, e sono Chiara Ferragni, Chiara Francini, Francesca Fagnani e Paola Enogu.