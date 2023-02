Sanremo

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2023

Com’è nato il Festival di Sanremo

Questa sera ha avuto inizio la nuova edizione del Festival di Sanremo e in apertura abbiamo assistito all’ingresso del Presidente della Repubblica nel teatro Ariston. Un evento storico che è stato accolto dall’applauso del pubblico. Subito dopo ecco la presentazione di Roberto Benigni, il quale ha portato un m0nologo in onore dei 75 anni della costituzione italiana. Questa una parte del suo discorso:

“Se c’è una canzone di Sanremo che possiamo accostare alla nostra Costituzione è l’incipit di ‘Volare’: penso che un sogno così non ritorni mai più. I nostri padri e le nostre madri costituenti non l’hanno pensata, l’hanno sognata“.

Roberto Benigni, però, ha anche rivelato in che modo è nato il Festival di Sanremo e probabilmente non ve lo aspettate. Un fioraio ha indetto una competizione per rilanciare il turismo della città ligure. Tentando di risollevare l’economia del posto, infatti, ha organizzato una gara che prevedeva la partecipazione di pochissimi cantanti.

Il monologo di Roberto Benigni è andato avanti ancora per qualche minuto e poi è partita ufficialmente la competizione dedicata al Festival di Sanremo 2023. La prima a far ascoltare il brano è stata Anna Oxa, la quale ha subito ottenuto il plauso del pubblico. La serata è ancora molto lunga e scopriremo solo più avanti la classifica provvisoria della prima serata. Seguiteci per tante altre news.