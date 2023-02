Sanremo

Vincenzo Chianese | 7 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Mattarella arriva a Sanremo 2023

Finalmente ci siamo! Stasera è ufficialmente partito il Festival di Sanremo 2023 e tra poco per la prima volta ascolteremo le prime 14 canzoni in gara. Qualche minuto fa nel mentre Amadeus ha aperto la prima serata, e fin dai primi minuti non sono mancate le emozioni. Ad arrivare all’Ariston è stato infatti nientemeno che il Presidente della repubblica Sergio Mattarella, che per la prima volta ha preso parte al Festival della canzone italiana in occasione dei 75 anni della Costituzione. Solo questa mattina il conduttore nel corso della conferenza stampa aveva annunciato l’arrivo di Mattarella, e in queste ore la notizia ha fatto il giro del web.

Questa sera così, a diretta iniziata, Amadeus ha presentato con emozione il nostro Presidente, che ha così fatto il suo ingresso, venendo accolto da un fragoroso applauso. Ma non solo.

Poco dopo infatti l’intero teatro, capitanato da Gianni Morandi, ha cantato l’Inno di Mameli, e al coro si è unito anche lo stesso Mattarella. Partenza col botto dunque per Sanremo 2023. Il momento ha infatti commuovere il pubblico in sala, e anche i telespettatori da casa.

Gli utenti nel mentre attendono con ansia la partenza ufficiale della gara, e di certo ne vedremo di belle nel corso della serata. Ma chi sarà a vincere quest’anno la kermesse musicale? Non resta che attendere per scoprirlo.