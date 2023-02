Sanremo

Vincenzo Chianese | 16 Febbraio 2023

Sanremo 2023

La corista di Sanremo 2023 a X Factor

Solo poche ore fa si è concluso il Festival di Sanremo 2023, che quest’anno ha ottenuto un successo incredibile. Grazie ad Amadeus, che quest’anno ha portato sul palco un cast stellare, gli ascolti sono volati alle stelle, e di certo la Rai non potrebbe essere più soddisfatta.

Dati gli importanti risultati, il web si chiede già cosa potrebbe accadere il prossimo anno e se il conduttore tornerà a ricoprire il suo ruolo per il quarto anno di fila. Tuttavia al momento non ci sono ancora conferme in merito, e solo nei prossimi mesi ne sapremo di più in merito.

Nel mentre come sappiamo a dare un grande contributo alla kermesse musicale è stata l’orchestra, che come al solito ha svolto un lavoro impeccabile. In queste ore però a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata proprio una corista, Naomi Rivieccio, che in molti senza dubbio già conoscono.

Non tutti sanno infatti che la corista di Sanremo 2023 qualche anno fa ha partecipato a X Factor, finendo in squadra con Fedez! Naomi ha preso parte all’edizione numero 12, quella vinta da Anastasio, ed è arrivata fino alla finale, classificandosi proprio al secondo posto! Naturalmente la sua presenza nell’orchestra non è passata inosservata e in molti si sono complimentati per il suo lavoro sui social.

E voi la ricordavate? Pensate che Naomi l’abbiamo vista ricoprire il ruolo di corista non solo a Sanremo 2023, ma anche nella precedente edizione del Festival della Canzone Italiana. Grande soddisfazione per lei dopo l’esperienza nel talent show!