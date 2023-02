Sanremo

Andrea Sanna | 11 Febbraio 2023

Sanremo 2023

Marco Mengoni ha vinto la serata cover a Sanremo 2023

L’attesa serata delle cover al Festival di Sanremo 2023 ha riservato grandissime sorprese questa sera. Tantissimi gli ospiti che sono intervenuti per accompagnare i 28 Big in gara. Da Elisa a Sangiovanni, per passare a Eros Ramazzotti o Lorella Cuccarini.

Amadeus ha precisato a inizio serata a Sanremo 2023 che stasera saranno tutti a pari merito e ci sarà solo una Top 5, mentre tutti gli altri si ritroveranno in automatico al sesto posto.

Ma chi si è aggiudicato la vittoria finale e dunque ha trionfato durante la serata delle cover a Sanremo 2023? Scopriamo insieme quello che è il responso finale:

1 – Marco Mengoni

– Marco Mengoni 2 – Ultimo

– Ultimo 3 – Lazza

– Lazza 4 – Giorgia

– Giorgia 5 – Mr. Rain

Ma non solo, perché è stata annunciata anche la classifica provvisoria aggiornata:

28 Sethu

27 Shari

26 Will

25 Anna Oxa

25 Olly

23 Levante

22 Cugini di Campagna

21 gIANMARIA

20 Colla Zio

19 Mara Sattei

18 Ariete

17 Paola e Chiara

16 Leo Gassmann

15 LDA

14 Articolo 31

13 Modà

12 Coma Cose

11 Gianluca Grignani

10 Colapesce e Dimartino

9 Elodie

8 Rosa Chemical

7 Madame

6 Tananai

5 Giorgia

Giorgia 4 Mr Rain

Mr Rain 3 Lazza

Lazza 2 Ultimo

Ultimo 1 Marco Mengoni

Questa dunque la classifica finale. Siete soddisfatti di questo risultato e ve l’aspettavate? Oppure speravate in qualcosa di differente. Diteci cosa ne pensate nei commenti. Domani sera sarà la serata conclusiva e scopriremo finalmente chi vincerà il Festival di Sanremo.