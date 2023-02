Sanremo

Andrea Sanna | 11 Febbraio 2023

Sanremo 2023

La stoccata di Fedez

In giornata gli artisti in gara a Sanremo 2023 hanno dovuto svolgere le prove insieme agli ospiti per la quarta serata delle cover. Anche Fedez ha preso parte all’appuntamento e ha avuto modo di condividere il palco insieme agli Articolo 31.

Poco dopo l’esibizione Fedez ha realizzato una diretta con Trash Italiano. Tra una chiacchiera e un’altra il rapper ha svelato un retroscena che, stando al suo racconto, si sarebbe verificato nel corso della giornata di prove, per l’appunto. Il cantante ha raccontato che Anna Oxa avrebbe saltato la fila, superando dunque tutti gli altri artisti. Ma leggiamo le sue parole in merito:

“C’era una scaletta di artisti che dovevano fare le prove. C’erano altri artisti ad aspettare e lei è arrivata e ha saltato la fila. Ed ero molto tentato dal dirglielo. Poi l’ho vista e l’ho lasciato perdere. Posso dirti? Non me ne frega un c***o, non ci si comporta così. È stata maleducata”.

A seguire Fedez ci ha tenuto a precisare ancora: “Puoi essere David Bowie, puoi essere chi c***o vuoi. Chi sei per scavalcare il posto agli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te. Mia moglie mi ha detto che non devo dire così. È una grande artista e la rispetto, però ci sono dei comportamenti…”.

Fedez svela un retroscena sulle prove al Festival di Sanremo che coinvolge Anna Oxa #Sanremo2023 pic.twitter.com/w8cudljTU6 — disagiotv (@disagio_tv) February 10, 2023

Puntualizziamo che quanto raccontato da Fedez non ha ancora trovato una replica da parte dell’artista. Non è escluso però che lo staff di Anna Oxa possa intervenire nelle prossime ore con un comunicato ufficiale.