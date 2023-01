NEWS

Vincenzo Chianese | 16 Gennaio 2023

Sanremo 2023

I promossi e i bocciati di Sanremo 2023

Mancano ormai poche settimane alla partenza del Festival di Sanremo 2023, e tutto inizia a essere pronto per la nuova edizione della kermesse musicale. Come sappiamo 28 sono gli artisti che quest’anno prenderanno parte alla manifestazione, e senza dubbio il cast ha già attirato l’attenzione del web.

Parliamo infatti di nomi del calibro di Giorgia, Marco Mengoni, Anna Oxa, Articolo 31, Paola e Chiara, Ultimo, Levante e tanti altri. Cresce dunque l’attesa di scoprire come i cantanti in gara ci stupiranno, e senza dubbio non mancheranno le sorprese.

Questa mattina nel mentre la stampa ha avuto modo di ascoltare i brani in anteprima e in questi minuti stanno dunque arrivando le prime recensioni, che sembrerebbero essere quasi tutte positive. A stilare una classifica con i promossi e i bocciati ci ha pensato anche All Musica Italia, che ha dato un parere sulle canzoni che ascolteremo a partire dal 7 febbraio.

Andiamo dunque a scoprire chi, secondo il portale, dopo il primo ascolto è stato promosso e chi invece è stato bocciato.

I promossi del Festival

Secondo All Music Italia, le canzoni promosse di Sanremo 2023 sono le seguenti:

Colapesce & Dimartino – Splash: 6 e mezzo

Articolo 31 – Un bel viaggio: 7

gIANMARIA – Mostro: 6 e mezzo

Mr Rain – Supereroi: 6

Rosa Chemical – Made In Italy: 7

Giorgia – Parole dette male: 7

Lazza – Cenere: 7 e mezzo

Ariete – Mare di guai: 6+

Tananai – Tango: 7

Leo Gassman – Terzo cuore: 7+

Marco Mengoni – Due vite: 7 e mezzo

Paola & Chiara – Furore: 7

Madame – Il bene nel male: 7

Anna Oxa – Sali (canto dell’anima): 6

Mara Sattei – Duemilaminuti: 6 meno meno

Colla Zio – Nono mi va: 6

Coma_Cose – L’addio: 6

Elodie – Due: 6 e mezzo

Andiamo dunque a scoprire i bocciati, e i rispettivi voti.