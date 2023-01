Sanremo 2023, rivelato con chi duetteranno Ultimo e Giorgia: rumor

NEWS

Nicolò Figini | 25 Gennaio 2023

Sanremo 2023

Il rumor su Ultimo e Giorgia a Sanremo 2023

Il Festival di Saremo 2023 sta per avere inizio. Ormai mancano davvero poche settimane. La nuova edizione partirà martedì 7 febbraio e si concluderà sabato 11 febbraio. Ormai sappiamo chi saranno i concorrenti in gara e le canzoni che porteranno. Amadeus ha finalmente annunciato anche le co-conduttrici. Queste saranno Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Enogu e Chiara Francini. Accanto ad Amadeus, invece, per tutte e cinque le serate Gianni Morandi. Ma nn solo perché tra gli ospiti ci saranno Blanco, Mahmood, i Maneskin, Albano, Massimo Ranieri e tanti altri.

Di recente, inoltre, sono stati rivelati anche alcuni presunti duetti che dovremmo vedere durante la quarta puntata, ovvero quella dedicata alle cover:

Articolo 31 con Fedez

Mara Sattei con Noemi

Tananai con Don Joe

Olly con Lorella Cuccarini

Rosa Chemical con Rose Villain

Colla Zio con Ditonellapiaga

Modà con Le Vibrazioni

Shari con Salmo

Madame con Izi

Leo Gassman con Edoardo Bennato

gIANMARIA con Manuel Agnelli

LDA con Alex Britti

Sethu con Bnkr 44

Adesso, però, si aggiungo altri nomi e a elencarli è il sito Davide Maggio. In anteprima ha rivelato che Giorgia dovrebbe duettare con Elisa. Ultimo, invece, potrebbe avere accanto Eros Ramazzotti. Inoltre Paola e Chiara Dovremmo vederle con Merk & Kremont. Lazza, invece, dovrebbe avere l’opportunità di duettare con Emma Marrone. Per il momento non ci sono certezze da parte del direttore artistico di Sanremo 2023. Dovremo, quindi, attendere notizie più sicure.

Nel mentre sappiamo anche che Canale 5 non rinuncerà alla sua programmazione in quella settimana. Torna, per esempio, il doppio appuntamento con il Grande Fratello Vip al lunedì e al venerdì. Al sabato, inoltre, non rinuncia a C’è posta per te con Maria De Filippi. Garante anche le puntate con Le Iene. Seguiteci per altre news.