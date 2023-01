NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Gennaio 2023

Sanremo 2023

I presunti duetti di Sanremo 2023

Mancano meno di due settimane alla partenza ufficiale del Festival di Sanremo 2023 e tutto inizia a essere pronto per la nuova edizione della kermesse musicale. Tanta è l’attesa di scoprire come i 28 Big ci stupiranno, e senza dubbio non mancheranno tante emozioni. In questi giorni nel mentre sono arrivate le prime recensioni sui brani che ascolteremo a partire dal 7 febbraio, e dalle anticipazioni si prospetta un Festival ricco di sorprese. Nel mentre Amadeus nelle ultime ore ha svelato la bellissima scenografia del palco, e a breve arriveranno i nomi degli ultimi ospiti della manifestazione. Poco fa come se non bastasse Il Giornale ha svelato alcuni presunti duetti dei Big. Andiamo a scoprire di più.

Come da tradizione nella serata del venerdì, la quarta della kermesse, gli artisti in gara proporranno una cover di un brano che ha fatto la storia musica italiana, avendo anche la possibilità di esibirsi con un ospite. Nonostante al momento Amadeus non abbia ancora confermato la notizia, poco fa la nota testata ha svelato alcuni dei presunti duetti di Sanremo 2023, che stanno già facendo il giro del web. Secondo Il Giornale infatti sul palco dell’Ariston potremmo vedere le seguenti performance:

Articolo 31 con Fedez

Mara Sattei con Noemi

Tananai con Don Joe

Olly con Lorella Cuccarini

Rosa Chemical con Rose Villain

Colla Zio con Ditonellapiaga

Modà con Le Vibrazioni

Shari con Salmo

Madame con Izi

Leo Gassman con Edoardo Bennato

gIANMARIA con Manuel Agnelli

LDA con Alex Britti

Sethu con Bnkr 44

Precisiamo che al momento ancora non ci sono conferme in merito ai duetti che vedremo sul palco di Sanremo 2023, tuttavia il pubblico attende con ansia di scoprire se saranno davvero questi gli artisti che performeranno insieme ai Big. Come ci stupiranno dunque i cantanti? Non resta che aspettare ancora qualche giorno per scoprirlo.