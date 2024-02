Sanremo

Vincenzo Chianese | 19 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Tantissime le canzoni di Sanremo 2024 che in questi giorni stanno scalando le classifiche. Tuttavia ben 6 brani in gara al Festival hanno già vinto il Disco d’Oro.

Oro per 6 canzoni di Sanremo 2024

È trascorsa poco più di una settimana da quando il Festival di Sanremo 2024 si è concluso con la vittoria di Angelina Mango. Anche quest’anno come ben sappiamo la kermesse musicale ha ottenuto un successo pazzesco, raggiungendo numeri da capogiro come non se ne vedevano da ben 30 anni. Ancora una volta dunque Amadeus ha fatto centro, superando di gran lunga le aspettative dei vertici Rai. Tuttavia il conduttore e direttore artistico ha confermato che quella di quest’anno è stata la sua ultima edizione e che almeno per il momento si prenderà una meritata pausa.

Nel frattempo in questi giorni le 30 canzoni in gara scelte da Amadeus stanno scalando le classifiche italiane, e non solo, e stanno ottenendo un enorme successo. In particolare Mahmood con la sua Tuta Gold è entrato anche nella charts europee, mentre Annalisa con Sinceramente ha segnato il debutto femminile più alto dall’inizio del 2024 in Italia, entrando anche nella classifica mondiale, dove si è posizionata al quinto posto.

Nel mentre in queste ore è arrivata una grande notizia, che senza dubbio farà più che piacere ad Amadeus. Ben 6 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2024 infatti hanno già vinto il Disco d’oro. Parliamo, naturalmente oltre che di Annalisa e Mahmood, de La Noia di Angelina Mango, Tu No di Irama, Casa Mia di Ghali e di I P’ Me, Tu P’ Te di Geolier.

Grande soddisfazione dunque per i 6 artisti, che con le loro canzoni sono entrati nel cuore del pubblico. Senza dubbio anche nei mesi a venire questi brani ci faranno cantare e ballare e diventeranno delle hit.