Il Sanremo 2024 parte malissimo! Alba Parietti sarà assente all’Ariston dopo 32 anni

Alba Parietti ha annunciato sui suoi profili social che non sarà presente al Festival di Sanremo 2024 per la prima volta in 32 anni

Con un messaggio tra i suoi post di Instagram Alba Parietti ha fatto sapere che non sarà presente al Festival di Sanremo 2024.

Alba Parietti ha dato una notizia che causerà molto dispiacere tra i suoi fan, in quanto ha rivelato che non sarà presente a Sanremo 2024. Come lei stessa ha scritto si tratta della sua prima mancata partecipazione in 32 anni.

La conduttrice è salita sul palco dell’Ariston accanto a Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci e da quel momento in poi è sempre stata seduta tra le prime file del teatro. Nel post su Instagram ha affermato:

“32 anni fa con Pippo Baudo, Brigitte Nielsen e Milly Carlucci vivevo quella che diventò la consacrazione della mia carriera televisiva cominciata 48 anni fa.

Ho fatto tutto ciò che si può fare a Sanremo, sono stata conduttrice del Festival, 3 volte del Dopofestival, giurata di qualità, commentatrice, opinionista sempre presente“.

Alba Parietti ha espresso il suo dispiacere ma non ha rivelato il motivo per il quale non presenzierà come al solito. Probabilmente si tratta di questioni private che è giusto rispettare, tuttavia ci tiene a ringraziare tutte le persone che ormai da anni associano il Festival al suo nome.

Per chiudere, quindi, fa un grosso in bocca al lupo ad Amadeus e alla sua squadra:

Sanremo fa parte da 32 anni della mia vita, delle mie emozioni della storia della TV e mi fa piacere che le persone, gli spettatori i giornalisti associno la mia figura a questa manifestazione che amo.

In bocca al lupo ad Amadeus e Rai 1. Vi seguiremo se pure quest’anno per la prima volta da distante, ma sempre vicina con il cuore. Perché Sanremo è Sanremo”.

Sicuramente l’assenza di Alba Parietti a Sanremo 2024 si farà sentire, soprattutto per tutti coloro che la cercavano in televisione ogni anno. Speriamo che la conduttrice possa tornare al suo posto la prossima edizione.