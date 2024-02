Arriva la prima polemica su Sanremo 2024: un artista in gara ha rifiutato un’intervista

Sanremo

Debora Parigi | 1 Febbraio 2024

Sanremo 2024

A pochi giorni da Sanremo 2024 si stanno svolgendo interviste e registrazioni di contenuti video degli artisti in gara da parte di giornalisti e blogger. Ma a quanto pare uno di loro ha rifiutato di rilasciare dichiarazioni, come riporta un noto giornalista. Ecco cosa è accaduto.

Il “no” alle interviste di uno dei cantanti in gara a Sanremo 2024

Mancano pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2024 che partirà martedì 6 febbraio e durerà fino a sabato 10 con la Finale. La città è già piena di addetti ai lavori e gli stessi artisti si stanno preparando alla kermesse. A tal proposito sui social girano già alcuni contenuti video con protagonisti alcuni di loro.

Ma a quanto pare non tutti sono interessati a rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. E a raccontare cosa è accaduto ci ha pensato il giornalista del Fatto Quotidiano Andrea Conti. Lui infatti, con un tweet, ha detto che in questi giorni sta girando dei contenuti video per il Festival di Sanremo, ma un solo artista (insospettabile) gli ha detto di no. Ha scritto sul suo profilo: “In questi giorni ho girato contributi video per Sanremo 2024. Solo un artista mi ha detto di no. Ed è anche insospettabile, non me lo sarei aspettato”.

In questi giorni ho girato contributi video per #Sanremo2024

Solo un artista mi ha detto di no.

Ed è anche insospettabile, non me lo sarei aspettato — Andrea Conti ⚡️ (@IlContiAndrea) February 1, 2024

Subito è scattata la curiosità tra gli utenti che hanno fatto domande su chi possa essere questo cantante. Sono stati fatti anche alcuni nomi. Il giornalista ha spiegato che il sesso del cantante in questione è praticamente scritto nel suo tweet. Poiché leggiamo “un artista” si capisce che parla di un uomo. Quindi sono da escludersi le donne e probabilmente anche i gruppi. Tra i commenti, Conti ha negato che si trattasse di Irama (dato che qualcuno lo ha scritto). E ha aggiunto che non c’è stato un motivo, ha solo detto “no”.

Ovviamente non è detto che questo cantante neghi ogni intervista. Magari l’ha negata solo ad Andrea Conti per un motivo che non è dato sapere. Comunque la notizia ha suscitato molta curiosità e ha dato inizio alla prima vera polemica di questa edizione del Festival. Tra gli utenti c’è chi ha fatto notare che presto il nome verrà fuori, quando cioè Conti pubblicherà i vari contenuti video sui social e quindi si vederà chi non ci sarà.