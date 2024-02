Alessandra Amoroso porta la danza sul palco di Sanremo 2024! Con lei ci sarà anche Andreas Muller

Sanremo

Nicolò Figini | 1 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Stando alle ultime voci di corridoio si parla della presenza di Andreas Muller a Sanremo 2024 accanto ad Alessandra Amoroso.

Andreas Muller a Sanremo 2024

Nella giornata di ieri è uscita una fotografia che mostra alcuni ex ballerini di Amici davanti all’Ariston in occasione del Festival di Sanremo 2024. Si tratta di Andreas Muller, Gianmarco Petrelli, John Erik Dela Cruz, Gianluca Lanzillota e Arianna Forte. Sembrerebbe che tutti loro faranno parte del corpo di ballo della kermesse musicale, tuttavia non ci sono al momento altri dettagli.

L’unica indiscrezione che è spuntata in merito riguarda Andreas Muller, il quale potrebbe esibirsi accanto a una Big in gara nonché ex allieva del talent di Maria De Filippi. Sappiamo che ce ne sono ben sette in gara: Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Sangiovanni, Maninni, Angelina Mango e i The Kolors. Se togliamo i ragazzi ne rimango tre e a rivelare di chi si tratterebbe è stata un’indiscrezione arrivata a Deianira Marzano:

“Deia, Alessandra nella serata cover porterà con se i ballerini. Spoilerone: ci sarà anche Andreas Muller”.

Tutto ciò non sorprenderebbe in quanto Andreas Muller e Alessandra Amoroso si conoscono da diversi anni. Il ballerino, insieme all’attuale compagna Veronica Peparini, ha preso parte a un tour della cantante in passato. Quindi il fatto di essere stato scelto per affiancarla a Sanremo 2024 avrebbe senso e sarebbe verosimile.

Per il momento non abbiamo dichiarazioni dai diretti interessati perché probabilmente il pubblico scoprirà la verità il giorno del debutto della Amoroso sul palco dell’Ariston. La cosa cosa certa è che Andreas ha rivelato in più di una occasione che sarebbe stato presente a Sanremo per motivi di lavoro.

Non ci resta che attendere per scoprire se le indiscrezioni si riveleranno corrette oppure no. Noi vi consigliamo di continuare a seguirci per non perdervi tutti gli aggiornamenti su Sanremo 2024 e non solo.