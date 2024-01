Sanremo

Vincenzo Chianese | 18 Gennaio 2024

Sanremo 2024

L’intelligenza artificiale di ChatGPT in queste ore ha fatto delle previsioni sull’ipotetico vincitore del Festival di Sanremo 2024, stilando anche una classifica completa con tutti i punteggi dei 30 Big in gara.

L’intelligenza artificiale si espone su Sanremo 2024

Tra poco meno di tre settimane partirà ufficialmente il Festival di Sanremo 2024 e cresce l’attesa del pubblico di scoprire cosa accadrà. Nel mentre pochi giorni fa la stampa ha avuto modo di ascoltare per la prima volta tutte le canzoni in gara alla kermesse e non sono mancate recensioni e pagelle. A quel punto a intervenire sono stati gli scommettitori, che hanno stilato una classifica decretando il possibile vincitore della prossima edizione della manifestazione. Ma non è finita qui.

In queste ore infatti FanPage ha chiesto all’intelligenza artificiale di ChatGPT di fare una previsione sul vincitore di Sanremo 2024 e partendo dalle recensioni giunte dai giornalisti abbiamo avuto una vera classifica con tutti i punteggi dei 30 Big. Dopo aver valutato con un punteggio da 1 a 10 le probabilità di vittoria di un cantante, l’intelligenza artificiale ha calcolato una media dei punteggi ottenuti dalle varie recensioni della stampa. Stando a quanto è emerso, ad avere meno chance di classificarsi al primo posto sono Nek e Renga, con un punteggio di 5,1. Ma vediamo dunque le prime dieci ipotetiche posizioni:

10 Negramaro, con un punteggio di 7,6

09 Diodato, con un punteggio di 7,8

08 Annalisa, con un punteggio di 8,1

07 Ghali, con un punteggio di 8,1

06 Loredana Bertè, con un punteggio di 8,1

05 Mahmood, con un punteggio di 8,3

04 Big Mama, con un punteggio di 8,5

03 The Kolors, con un punteggio di 8,5

02 Geolier, con un punteggio di 8,5

01 Angelina Mango, con un punteggio di 8,6

Secondo l’intelligenza artificiale dunque potrebbe essere Angelina Mango a vincere Sanremo 2024. Ma le cose andranno realmente così? Non resta che attendere per scoprirlo.