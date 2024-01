Sanremo

Vincenzo Chianese | 16 Gennaio 2024

Sanremo 2024

Nonostante manchino ancora tre settimane alla partenza del Festival di Sanremo 2024, sembrerebbe che in queste ore gli scommettitori abbiano già espresso le proprie preferenze sull’ipotetico vincitore di questa edizione. Scopriamo dunque le quotazioni dei Big.

Le quotazioni dei Big di Sanremo 2024

Esattamente tra tre settimane andrà in onda su Rai 1 la prima puntata del Festival di Sanremo 2024 e tutto inizia a essere pronto per la partenza della kermesse musicale. Ben 30 stavolta saranno i Big in gara, che senza dubbio sapranno emozionarci e stupirci. Soltanto ieri la stampa ha avuto modo di ascoltare in anteprima per la prima volta tutti i brani degli artisti e sono così arrivate le pagelle, che hanno stupito i più.

Nel mentre in queste ore a intervenire sono stati anche i bookmakers, che dopo aver letto i pareri dei giornalisti hanno fatto le loro scommesse sull’ipotetico vincitore di Sanremo 2024. Ma chi vincerà dunque il Festival? Andiamo a scoprire la classifica di SISAL (con le prime 10 posizioni) e le quotazioni dei Big:

10 Il Volo, quotati a 16.00

09 Emma, quotata a 12.00

08 The Kolors, quotati a 12.00

07 Mahmood, quotato a 12.00

06 Negramaro, quotati a 9.00

05 Loredana Bertè, quotata a 7.50

04 Angelina Mango, quotata a 6.00

03 Geolier, quotato a 5.00

02 Alessandra Amoroso, quotata a 5.00

01 Annalisa, quotata a 3.50

Secondo gli scommettitori dunque potrebbe essere Annalisa a vincere Sanremo 2024. La cantante, dopo un anno ricco di successi, sta per tornare all’Ariston e con la sua Sinceramente stupirà tutto il pubblico. La vittoria della kermesse senza dubbio per la Scarrone sarebbe la ciliegina sulla torta dopo un 2023 pazzesco e di certo sono in molti a fare il tifo per lei. Ma cosa accadrà dunque? Non resta che attendere ancora pochi giorni per scoprirlo.