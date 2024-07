“Andati persi 6,5 milioni di voti“, così Agcom torna a parlare del caso televoto di cui tanto si è discusso durante e dopo il Festival di Sanremo 2024.

Sanremo 2024, torna il caso televoto

Oltre alla multa alla Rai per pubblicità occulta, l’Agcom ha parlato anche del caos televoto durante la serata finale del Festival di Sanremo 2024. Tantissimi utenti hanno avuto da ridire per la mancanza di ricezione del messaggio di conferma, che fa sapere il buon esito della votazione.

Adesso l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha diramato un comunicato su quanto successo a Sanremo 2024. Nel dettaglio si parla di un fatturato di circa 1,8 milioni di voti con riscontro dell’utente via SMS. Mentre 0,9 milioni hanno ricevuto un SMS di informativa di mancato addebito, altri 0,3 sono stati non validi, pur elaborati pare non siano stati riscontrati. E ancora nella nota si apprende quanto segue:

“Dalle verifiche effettuate è emerso che, a fronte di un numero di voti mediante SMS contabilizzati pari a circa 3 mln, il numero di SMS effettivamente pervenuti alla piattaforma è stato di circa 9,5 milioni. Il valore in eccesso non contabilizzato è stato causato da una saturazione della capacità di elaborazione della piattaforma di televoto”.

In base a quanto si apprende dunque a Sanremo 2024 sono circa 6,5 milioni gli SMS che sarebbero andati persi per dei problemi tecnici. Quindi si tratta di più di 2/3 dei messaggi che sono stati mandati effettivamente. Questo avrebbe potuto dunque, forse, dare anche una svolta alla classifica.

Il richiamo alla Rai

A riguardo nel corso dell’indagine Agcom, sul televoto di Sanremo 2024, ha parlato anche dei dati rilasciati da TIM, che limita i voti validi e non elaborati a ben 2,2 milioni (e c’è chi aveva sforato il limite per utenza). Una cifra importante, come si legge a seguire:

“TIM ha riferito che, a seguito della richiesta di informazioni dell’Autorità, ha analizzato gli SMS non contabilizzati. Rilevando che circa 4,3 milioni avevano superato il limite dei 5 voti validi, con la conseguenza che i voti potenzialmente validi e non elaborati erano pari a circa 2,2 milioni”.

Entrando più nel dettaglio ancora si fa una premessa importante:

“L’Autorità ha verificato che, pur a fronte dei risultati emersi, la piattaforma ha operato in linea con i Service Level Agreement richiesti dalla RAI in sede di aggiudicazione del servizio di Televoto, che prevedevano un limite massimo di elaborazione per ora di SMS, individuato in base ai flussi di traffico delle edizioni precedenti”.

Ciò ha dunque portato a una sollecitazione da parte di Agcom alla Rai dopo quanto si è verificato a Sanremo 2024: “(….) l’Autorità ha ritenuto di richiamare la RAI a una revisione del Capitolato tecnico della piattaforma del Televoto, con riferimento alla capacità di elaborazione di più elevati flussi di voti mediante SMS, in modo da prevenire futuri analoghi disservizi, comunicando all’Autorità le azioni intraprese“.

Insomma a seguito di quanto successo a Sanremo 2024, ora ci sarà da fare più attenzione durante la prossima edizione.