Sanremo 2024: la conferenza stampa sabato 10 febbraio

Nicolò Figini | 10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Questa mattina ha inizio la nuova conferenza stampa in occasione della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo 2024.

Gli aggiornamenti sulla quinta conferenza stampa di Sanremo 2024

Oggi, sabato 10 febbraio 2024, parte la conferenza stampa in occasione della quinta e ultima serata del Festival di Sanremo durante la quale si esibiranno di uovo tutti i Big in gara.

Il pubblico a casa non vede l’ora di scoprire chi sarà il vincitore o la vincitrice di questo Festival.

Inoltre, se ieri abbiamo visto Lorella Cuccarini come perfetta co-conduttrice, questa sera ci sarà Fiorello ad affiancare “Ama” nell’introduzione degli artisti.

Ma iniziamo subito con tutte le informazioni rivelate durante la quinta e ultima conferenza stampa del Festival di Sanremo di quest’anno, alla quale noi di Novella2000.it siamo presenti…

Live della conferenza stampa del 10 febbraio 2024

13:07 – Amadeus risponde in merito ai fischi a Geolier nella serata delle cover: “Mi dispiace sempre quando sento fischi verso qualcuno. Lui è un talento molto amato. La somma dei voti di ieri, se è risultato primo, è stato votato. Nella storia del Festival l’Ariston ha contestato, il disappunto ci sta. I fischi li ho trovati, nei confronti di un ragazzo di 20 anni, ingiusti per lui. Ci era rimasto male, è un ricordo che non dimenticherà mai. Con i suoi amici ha costruito bene l’esibizione ed è piaciuta molto a chi li ha votati. Ha solo fatto il suo mestiere. Non l’ho potuto incontrare dopo, lo vedrò oggi ma è un ragazzo forte“.

13:02 – Amadeus annuncia l’ordine dei Big in gara: “Renga e Nek, BigMama, Gazzelle, Dargen D’Amico, Il Volo, Loredana Bertè, Negramaro, Mahmood, Santi Francesi, Diodato, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso, Alfa, Irama, Ghali, Annalisa, Angelina Mango, Geolier, Emma, il Tre, Ricchi e Poveri, The Kolors, Maninni, La Sad, Mr. Rain, Fred De Palma, Sangiovanni, Clara, Bnkr44, Rose Villain”.

12:58 – Amadeus sul comico: “Non avrei potuto fare un Sanremo così senza Fiorello. Mi piace la sua comicità e ha una cura del dettaglio come pochi. Ogni volta ha trovato sempre un qualcosa di nuovo rispetto agli anni passati. Non è da tutti. I risultati sono clamorosi“. Poi sul Festival di Sanremo 2024 ha esclamato: “Aver portato i giovani su Sanremo mi riempie di orgoglio, lo desideravo dall’inizio“.

12:53 – Fiorello: “Sono molto onorato di aver fatto parte di queste cinque edizioni. Come potete sentire dalla mia voce ci abbiamo dato dentro e questa sera ci ritroveremo per l’ultima volta insieme. Ci divertiremo molto. Per me è molto importante perché avrò in platea le mie due figlie con mia moglie. Cercherò di dare il massimo senza esagerare, laserata sarà lunga“.

12:43 – I 30 cantanti si contendono il titolo del vincitore. Per la prima volta verrà svelata la classifica provvisoria completa. In apertura la banda dell’esercito italiano con L’inno di Mameli. I primi cinque, alla fine, si esibiranno di nuovo e il voto sarà di televoto, radio e sala stampa. Con Amadeus ci sarà Fiorello: “Edizioni straordinarie e a volte difficili“. Ci saranno Luca Argentero e Gigliola Cinquetti. Sul palco Suzuki Tananai e sulla nave Tedua. Inizio alle 20:45 e la fine alle 2:30 circa.

12:37 – Roberto Bolle: “Una grandissima emozione tornare qui, ci sono già stato due volte. Quando Amadeus mi ha chiamato sono stato super felice e ho detto immediatamente di sì. Questa settimana è per me molto importante perché ieri ho avuto lo spettacolo più importante della mia stagione artistica: ho ballato al London Opera House. Però non potevo perdere questa opportunità, ho sempre creduto nel portare la danza a tutti“.

12:29 – Si tratta della migliore quarta serata dal 1987. Si è aggiudicata quasi 12 milioni di ascoltatori e il 67% di share. Share dell’87% nella fascia 15-34 anni. Viva Rai 2 Speciale Sanremo ha realizzato il 54,2% di share con quasi 2 milioni di persone: “Risultato stratosferico“. Viene ringraziata Lorella Cuccarini e tutti coloro che hanno lavorato per aver fatto sì che ciò accadesse.

12:27 – Messaggio dal Dirigente Sergio: “Il Festival che entra nella storia della televisione, una delle migliori pagine di sempre. Questo quinto Festival di Amadeus parla a tutti e si fa portatore di messaggi universali. Si tratta di un vero servizio pubblico“.

12:24 – Inizia la conferenza stampa in ritardo. Viene consegnata una targa a Maurizio D’Avanzo, fotografo che da 40 anni prende parte al Festival.

12.00 – Orario di inizio previsto per la conferenza stampa di Sanremo 2024.