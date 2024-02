Sanremo 2024, la dieta dei big in gara: cosa mangiano (e cosa dovrebbero evitare) i cantanti

Sanremo

Cosa possono e dovrebbero evitare di mangiare i Big in gara al Festival di Sanremo 2024? Lo scopriamo attraverso le parole di un’esperta che segue molti artisti e che ha svelato alcuni segreti.

Manca sempre meno a Sanremo 2024 e c’è grande attesa per le performance dei Big in gara. I cantanti e conduttori per dare il proprio meglio seguono un programma di allenamenti e dieta sana ed equilibrata piuttosto fitto e iniziano diversi mesi prima. Ilenia Grieco, nutrizionista founder del Private Nutritionist, è un punto di riferimento per molti artisti come si legge su Vanity Fair, Elle e Amica.

Preservare la voce, anche a tavola, è importante ai fini di non irritarla. Come svelato dall’esperta è importante rispettare i tempi rispetto all’esibizione. Si tratta di suggerimenti che in realtà dovremmo seguire un po’ tutti. Ilenia Grieco fa sapere che i cantanti di Sanremo 2024 possono anche sgarrare a ridosso della performance, ma con un pasto alle 16:00 di pasta corta e in bianco, frutta, acqua e uno spuntino due ore prima della serata.

La nutrizionista consiglia ai cantanti frutta e verdura, ma evitare quelli che possono causare acidità. Per quanto riguarda l’acqua invece è consigliabile quella naturale e a temperatura ambienta, da evitare escursioni termiche. Da evitare anche bibite frizzanti di qualsiasi tipo, acqua compresa. No a caffè e tè, perché seccano la gola. Meglio una tisana con una punta di miele.

A Sanremo 2024 i cantanti devono evitare anche cibi troppo salati e grassi, così come il latte. L’ideale è mangiare un piatto a base di carboidrati e uno a base di carne (proteine). Sarebbe giusto badare bene anche al cioccolato.

Menù e abitudini di cantanti e conduttori al Festival

A Sanremo 2024 dunque cosa mangiano i cantanti in gara e i conduttori? Spuntini durante la giornata, pasta a pranzo (come fa Amadeus) proteine come il pesce a cena vanno sempre bene.

Annalisa per esempio pare sarebbe un po’ pigra, come da lei stessa raccontato, ma di mangiare bene evitando la carne. Mahmood invece si allena con il suo personal trainer e così anche Alessandra Amoroso, la quale però pare mangiare un po’ tutto. Giuliano Sangiorgi e Stash amano la buona cucina e anche loro cercano di mangiare bene.

Emma invece non sembra seguire una vera dieta, ma oltre alla boxe ha un altro segreto: dormire e dunque avere orari ben precisi di modo da essere belli riposati. Theresa Schnorbach, la sleep coach della cantante, conferma che è consigliabile non fare le ore piccole, specie in una competizione canora.

Qui a seguire, infine, un menù tipo che seguono di solito i cantanti in gara a Sanremo 2024. A colazione una tisana all’erisimo e timo con un cucchiaio di miele. Ad accompagnare 2 fette biscottate con un velo di marmellata. Quest’ultima non a base di agrumi per quanto detto prima. A metà mattina 1 mela e una manciata di mandorle. Per pranzo invece dei fusilli con zucchine. La pasta corta è consigliabile perché si digerisce più velocemente. A metà pomeriggio uno spuntino con finocchio, sedano o carote. Mentre a cena pesce al forno con contorno di verdure e patate al vapore, ma senza aromi.

Questi dunque alcuni dei segreti dei Big di Sanremo 2024 per mantenersi sempre in forma!