Matteo Paolillo in gara a Sanremo 2024? Perché il web ne è convinto

NEWS

Vincenzo Chianese | 3 Settembre 2023

Sanremo 2024

Matteo Paolillo sarà a Sanremo 2024?

Senza dubbio in questi ultimi anni Mare Fuori è diventato un vero e proprio fenomeno, e i suoi protagonisti sono ormai delle vere star. Uno dei volti più amati della fiction in onda in Rai è di certo Matteo Paolillo, che di recente ha debuttato anche nel mondo della musica. Proprio in queste ore però l’attore è finito al centro dell’attenzione mediatica, per via di un pettegolezzo che sta già facendo discutere i social. Secondo il pensiero di alcuni utenti infatti Matteo potrebbe partecipare al Festival di Sanremo 2024 come concorrente in gara. Ma perché il web è convinto che Paolillo potrebbe essere tra i Big della kermesse musicale? Andiamo a scoprire quello che sta accadendo.

In queste ore si è tenuta la seconda serata della maratona digitale DigithON2023 e a prendere parte all’evento è stato proprio Michele Zatta, capostruttura di Rai Fiction e responsabile di Mare Fuori. Come riporta Cinguette Rai, nel corso della serata abbiamo scoperto le prime anticipazioni sulla quarta stagione della fiction, disponibile in esclusiva su Rai Play in due momenti diversi. I primi 6 episodi infatti saranno rilasciati sulla piattaforma streaming a inizio febbraio. Le restanti 6 puntate invece verranno pubblicate dopo una piccola pausa. In seguito la stagione andrà in onda in chiaro su Rai 2.

Ma cosa c’entra dunque la presunta partecipazione di Matteo Paolillo a Sanremo 2024 con le anticipazioni di Mare Fuori 4? Scopriamolo. Sempre nel corso della partecipazione a DigithON2023, Zatta ha annunciato che proprio al Festival potrebbero esserci delle sorprese riguardanti la fiction. A quel punto i più fantasiosi hanno iniziato a ipotizzare a una partecipazione di Matteo alla kermesse, che tuttavia ovviamente al momento non è stata ancora confermata.

Non è da escludere però che la sorpresa menzionata da Zatta possa avere a che fare con qualcosa di totalmente diverso. Ad arrivare all’Ariston infatti potrebbe essere nuovamente il cast di Mare Fuori, come ospite. Si può anche immaginare una possibile co-conduzione di alcuni attori della fiction, che ormai è un fenomeno mondiale. Ma cosa accadrà dunque al Festival? Non resta che attendere per saperne di più.