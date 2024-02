Sanremo

Vincenzo Chianese | 10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

A 27 anni dall’ultima partecipazione al Festival, stasera i Jalisse sono tornati a Sanremo e hanno cantato la celebre Fiumi di Parole.

L’esibizione dei Jalisse a Sanremo

Finalmente è accaduto! Questa sera nel corso della quarta puntata del Festival di Sanremo 2024 ad arrivare come ospiti sono stati nientemeno che i Jalisse. Come tutti sanno da ben 27 anni il duo formato da Fabio Ricci e Alessandra Drusian viene scartato dalla kermesse, tuttavia i due artisti anno dopo anno non demordono e continuano a inviare un brano alla commissione.

Stasera però è accaduto qualcosa di inaspettato. Poche ore fa infatti è stato annunciato che Fabio e Alessandra sarebbero saliti sul palco dell’Ariston, per regalare a tutto il pubblico una performance incredibile.

A distanza di 27 anni così i Jalisse sono tornati a Sanremo e hanno cantato la celebre Fiumi di Parole, che in passato vince proprio il Festival della canzone italiana.

– Jalisse retornam ao Festival de Sanremo apresentando "Fiumi di parole", após 27 anos desde a sua vitória ❤️#Sanremo2024 pic.twitter.com/zoz2YeLQIv — Italianizei (@italianizeisite) February 10, 2024

Naturalmente la performance ha conquistato il cuore del pubblico e tutti i presenti in sala hanno cantato e ballato l’iconica Fiumi di Parole.