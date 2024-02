Sanremo 2024, l’ordine di uscita dei Big della finale

Sanremo

Vincenzo Chianese | 10 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Questa sera va in onda su Rai 1 la finale del Festival di Sanremo 2024, durante la quale scopriremo chi sarà a vincere la kermesse musicale. Nell’attesa, andiamo a vedere l’ordine di uscita dei Big della quinta e ultima serata.

L’ordine di uscita dei Big della finale di Sanremo 2024

Finalmente ci siamo! Questa sera su Rai 1 andrà in onda la finale del Festival di Sanremo 2024 e nel corso della serata verrà eletto ufficialmente il vincitore di questa edizione della kermesse musicale. Nel corso della diretta i 30 Big in gara si esibiranno nuovamente e presenteranno i loro pezzi. Al termine della gara verrà stilata la classifica definitiva e i 5 brani più votati si scontreranno nuovamente tra loro in un’ultima manche, fino all’elezione della canzone vincitrice. A votare saranno tutte le giurie, ovvero la sala stampa, le radio e il televoto, che avranno modo di esprimere le loro preferenze per tutto il corso della serata.

Mentre attendiamo di capire cosa accadrà e chi sarà a vincere il Festival della canzone italiana, poco fa nel corso della conferenza stampa è stato svelato l’ordine di uscita dei Big della finale di Sanremo 2024. Andiamo a scoprire dunque come si esibiranno i cantanti in gara:

01 Renga e Nek

02 BigMama

03 Gazzelle

04 Dargen D’Amico

05 Il Volo

06 Loredana Bertè

07 Negramaro

08 Mahmood

09 Santi Francesi

10 Diodato

11 Fiorella Mannoia

12 Alessandra Amoroso

13 Alfa

14 Irama

15 Ghali

16 Annalisa

17 Angelina Mango

18 Geolier

19 Emma

20 Il Tre

21 Ricchi e Poveri

22 The Kolors

23 Maninni

24 La Sad

25 Mr. Rain

26 Fred De Palma

27 Sangiovanni

28 Clara

29 BNKR44

30 Rose Villain

Non resta dunque che attendere la finale di Sanremo 2024. Chi sarà a vincere la kermesse musicale quest’anno? Appuntamento con la diretta alle 20.45, come sempre su Rai 1.