Sanremo 2024, la scaletta e l’ordine di uscita dei Big nella prima serata

Andrea Sanna | 6 Febbraio 2024

Scopriamo insieme qual è l’ordine di esibizione dei cantanti per la prima serata di Sanremo 2024. Ecco come scenderanno sul palco

Finalmente ci siamo! Questa sera prenderà il via la prima serata di Sanremo 2024 dove sentiremo finalmente tutte e 30 le canzoni in gara di questa edizione. I big sono pronti a regalarvi nuove emozioni e stamane in conferenza stampa è stato annunciato l’ordine delle esibizioni dei cantanti. Scopriamole insieme…

L’ordine di esibizione dei Big a Sanremo 2024

Today is day! Mancano poche ore e prenderà ufficialmente il via il Festival di Sanremo 2024. In Città non si parla d’altro e i fan sono in fermento in queste ore. Questa mattina come di consueto si è tenuta la conferenza stampa dove abbiamo scoperto alcune delle cose fondamentali di questa prima serata. Una su tutte? L’ordine di uscita dei cantanti in gara.

È la prima cosa che chi segue il Festival di Sanremo 2024 vuole sapere: come si esibiranno durante la prima serata i big? Qual è la scaletta da rispettare? Qui di seguito vi forniamo tutti i dettagli e l’elenco delle varie esibizioni della serata:

Clara

Sangiovanni

Fiorella Mannoia

La Sad

Irama

Ghali

Negramaro

Annalisa

Mahmood

Diodato

Loredana Bertè

Geolier

Alessandra Amoroso

The Kolors

Angelina Mango

Questi dunque l’ordine dei primi 15 cantanti in gara a Sanremo 2024. Si partirà così. Ma come continua la serata? Vediamo insieme come sono stati annunciati durante la conferenza stampa e come sarà l’ordine dei cantanti nella prima serata in programma stasera:

Il Volo

Big Mama

Ricchi e Poveri

Emma

Nek e Renga

Mr Rain

Bnkr44

Gazzelle

Dargen D’Amico

Rose Villain

Santi Francesi

Fred De Palma

Maninni

Alfa

Il Tre

Questa dunque la scaletta della prima serata di Sanremo 2024. Non ci resta che attendere le 20:30 con Prima Festival e poi finalmente si partirà per una lunga serata insieme! Novella2000.it seguirà la serata e vi fornirà tutto ciò che c’è da sapere sull’evento dell’anno!