Sanremo 2024: conferenza stampa martedì 6 febbraio

Sanremo

Vincenzo Chianese | 6 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Oggi inizia ufficialmente il Festival di Sanremo 2024 e in sala stampa questa mattina non è mancata la conferenza stampa con Amadeus, Marco Mengoni e i vertici Rai.

Inizia Sanremo 2024: gli aggiornamenti dalla conferenza stampa

Parte il Festival di Sanremo 2024. Stasera finalmente su Ra 1 va in onda la prima serata della nuova edizione della kermesse musicale e tutto è ormai pronto.

Nel corso della diretta per la prima volta i 30 Big in gara presenteranno le loro canzoni, attesissime dal pubblico e al termine verranno mostrati i primi 5 brani in classifica.

Nel mentre questa mattina dalla sala stampa si svolta la conferenza stampa della prima serata del Festival, alla quale hanno partecipato Amadeus, Marco Mengoni (co-conduttore e super ospite musicale di questa sera) e i vertici Rai.

Noi di Novella2000.it siamo presenti in sala stampa e vi aggiorneremo con tutte le news della conferenza.

Live conferenza stampa 6 febbraio 2024

13.31 – Fine conferenza.

13.29 – Marco Mengoni sulle canzoni in gara che più l’hanno colpito: “Vorrei dire cosa mi ha colpito, ma vorrei ascoltarle tutte. Amadeus non me le ha fatte ascoltare tutte. Ieri mi sono intrufolato alle prove. Risponderò domani. Auspico la vittoria di un bel pezzo”.

13.22 – Amadeus sull’omaggio a Toto Cutugno: “L’ho intervistato più volte nel corso degli anni. Ci siamo conosciuti e frequentati. Appartiene a questo Festival”.

13.19 – Amadeus e Marco Mengoni intonano Bella Ciao.

13.17 – Amadeus rivela di aver contattato in passato due attori de La Casa di Carta per averli come ospiti, ma tuttavia non hanno potuto presenziare al Festival essendo risultati positivi.

13.10 – Amadeus commenta i possibili ascolti dei prossimi anni: “Non posso fare previsioni. Arriverà una persona che avrà un proprio modulo. Ogni Festival viene identificato col proprio direttore artistico”.

13.07 – Amadeus sui Big che ha portato a Sanremo: “La mia soddisfazione è che alcuni dei cantanti abbiano accettato il mio invito durante il Covid. Ma anche Marco Mengoni. Non aveva bisogno del mio invito, lui riempie stadi. Venire in gara a Sanremo dà ai cantanti la possibilità di far ascoltare il proprio brano a milioni di persone. Gli artisti si devono sentire a casa loro”.

13.03 – Marco su un’eventuale conduzione di Sanremo: “Servono tanti anni e non è così semplice”.

12.57 – Marco Mengoni sulle scelte di Amadeus: “Ha trovato la chiave di portare sul palco tutte le sfumature rainbow della musica, avvicinandosi a tutte le generazioni. Ha cambiato un po’ tutto”.

12.53 – Marco Mengoni rivela di aver rivisto vecchi Festival per preparasi al meglio. La sua musa ispiratrice è stata Anna Marchesini.

12.52 – Marco Mengoni su un possibile show in prima serata in Rai: “Voglio pensare a oggi. Il futuro si vedrà”.

12.46 – Amadeus sulla sua ultima edizione: “Amo questo luogo e il Festival. Credo che si debba chiudere un ciclo, anche per ricaricarsi e pensare a cose nuove e per pensare anche ad altre cose. Io amo i quiz e i game. Voglio avere il tempo di fare altre cose che possano darmi altre emozioni. Non vado via perché sono stanco. Spero che questo ciclo ci chiuda con risultati piacevoli e che il Festival piaccia al pubblico da casa”.

12.44 – Marco Mengoni: “Cosa farò stasera? Farò un po’ di cose. Farò il mio mestiere. Ci sarà Due Vite, in una bella scena. Porterà più sulla luna. A un certo punto farò un po’ di canzoni che mi hanno permesso di essere qui oggi. Nel frattempo cercherò di sbagliare meno nomi possibili e di essere più chiaro con la dizione, senza essere così emozionato. Ci divertiremo. Sarò me stesso”.

12.37- Ordine di uscita prima serata: Clara, Sangiovanni, Fiorella Mannoia, La Sad, Irama, Ghali, Negramaro. Ci sono poi Annalisa, Mahmood, Diodato, Loredana Bertè, Geolier, Alessandra Amoroso, The Kolors, Angelina Mango. E ancora Il Volo, Big Mama, Ricchi e Poveri, Emma, Nek e Renga, Mr Rain, BNKR44, Gazzelle, Dargen D’Amico. Infine ci saranno Rose Villain, Santi Francesi, Fred De Palma, Maninni, Alfa e Il Tre.

12.36 – I cantanti che si esibiranno per ultimi nel corso della prima serata, nelle serate successive canteranno tra i primi e viceversa.

12.34 – Amadeus sulla co-conduzione di Mengoni: “Sono stra felice di iniziare il festival con Marco. Il successo che sta avendo non sorprende nessuno di noi. Si merita tutto. Andrò anche a vedere una data del suo tour di stadi. Sa fare il suo mestiere alla grande ma è anche una persona simpatica e ironica. Quello che fa lo fa con naturalezza”.

12.33 – Amadeus commenta gli ascolti del Prima Festival: “Per me è una grandissima gioia gli ascolti del Prima Festival. Questo è il linguaggio dei giovani, che non è disdegnato dai nonni. Il successo di questo Prima Festival mi rende particolarmente felice”.

12.31 – Amadeus sulla scelta delle canzoni in gara: “La priorità dei Festival di Sanremo è la musica. Io parto dalle canzoni, che poi vanno in radio, e voglio che siano attuali. Devi saper rivolgerti ai giovani, devi parlare il loro linguaggio e devi sapere cosa gli piace”.

12.28 – Marco Mengoni sulla co-conduzione: “Non so come gli sia venuta questa idea ad Amadeus. Quello che sento è di non essermi mai staccato da Sanremo, Mi sembra di aver vissuto qui per tutto l’anno. Sono fortunato. Non tutti hanno l’opportunità di fare questa cosa sul palco di Sanremo. Sono molto felice. Ringrazio tutti voi e Ama per avermi scelto. Ho studiato molto questi 74 anni di Sanremo. Ho preso delle cose dai vecchi Festival, sono andato a ripescare delle cose. Amadeus mi ha lasciato la libertà di esprimermi come volevo con il mio team. Ho cercato di portare me”.

12.27 – Al termine della prima serata verranno mostrate le prime 5 canzoni in classifica. L’inizio è previsto per le 20.45. La fine è invece prevista intorno alle ore 2.00.

12.26: – Federica Lentini annuncia che nel corso della prima serata ci sarà un omaggio a Toto Cutugno.

12.24 – Federica Lentini sui Festival di Amadeus: “Amadeus ha voluto esordire con tutti i 30 cantanti in gara. La musica è sempre stata il centro della sua attenzione. Le canzoni esprimono tutto quello che sentono i cantanti. La musica è espressione di libertà e unisce il pubblico di tutte le età. Quello che ha caratterizzato i Festival di Amadeus è che nonni, genitori, figli si sono riuniti davanti alla tv. A co-condurrre sarà Marco Mengoni, che esordirà come da tradizione con la riproposizione della canzone vincitrice e con tante altre cose”.

12.18 – Quest’anno verranno donati all’incirca 200 bouquet di fiori, che vengono realizzati dal Mercato dei Fiori. I fiori avranno delle tinte pastello e saranno abbinati agli outfit e alle personalità dei cantanti.

12.14 – Inizio effettivo della conferenza. Al tavolo Amadeus, Marco Mengoni, l’assessore al turismo di Sanremo Giuseppe Faraldi, la vice direttrice del prime time Federica Lentini e il direttore del Prime Time di Rai 1.

12.00 – Orario di inizio previsto per la conferenza.