Sanremo

Vincenzo Chianese | 12 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Stando alle ultime news, pare che gli staff di due cantanti in gara a Sanremo 2024 non le abbiano fatte incontrare per evitare la lite

Secondo le ultime indiscrezioni emerse sembrerebbe che ci siano state tensioni tra due cantanti in gara a Sanremo 2024, al punto che i rispettivi staff non le avrebbero fatte incontrare.

I retroscena su Sanremo 2024

Si è ormai conclusa la settimana di Sanremo 2024 e senza dubbio quello di quest’anno è stato un Festival indimenticabile. Ancora una volta infatti Amadeus ha fatto centro, raggiungendo numeri da capogiro come non se ne vedevano da quasi 30 anni. Il conduttore ha dunque riportato la manifestazione al suo vecchio splendore e senza dubbio in molti sentiranno la sua mancanza. Il presentatore infatti sembrerebbe essere convinto della sua scelta di prendersi una pausa, almeno per il momento, dal Festival e pare che il prossimo anno non tornerà a ricoprire il suo ruolo. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà però in queste ore è emerso un retroscena che sta già facendo discutere il web. Vediamo di cosa si tratta.

Dal divano Coca-Cola infatti c’è stata una nuova pesca dalla boule delle verità e così Aurora Ramazzotti ha letto un gossip che non è passato affatto inosservato. Stando a quanto si mormora infatti sembrerebbe che tra due cantanti in gara a Sanremo 2024 ci siano state delle tensioni, al punto che i loro rispettivi staff avrebbero fatto di tutto per non farle incontrare. Il motivo? Quello di evitare la lite. Queste le dichiarazioni della Ramazzotti in merito:

“Gli staff di due cantanti fanno di tutto per non farle incontrare, altrimenti lite epica assicurata”.

Naturalmente non sono stati i fatti i nomi di queste due cantanti e non sappiamo dunque chi siano le dirette interessate. Nel mentre in queste ore sui social si continua a parlare del Festival di Sanremo 2024, segno che anche quest’anno la kermesse ha convinto non solo tutto il pubblico ma anche il web.