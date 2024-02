Discussione tra i Ricchi e Poveri a Sanremo: il video dal dietro le quinte dell’Ariston

Sanremo

Nicolò Figini | 12 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Stando a quanto mostrato da un video che circola sul web i Ricchi e Poveri hanno avuto una piccola discussione nel dietro le quinte del Festival di Sanremo 2024.

Il litigio tra i Ricchi e Poveri

I Ricchi e Poveri sono tornati a calcare il palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2024. La loro canzone ha fatto ballare e scatenare tutti gli ascoltatori. “Ma non tutta la vita” ha riscosso un grande successo e anche la loro performance, in un after party, con La Sad ha conquistato i social.

Ieri pomeriggio è andato in onda il programma “DietroFestival” il quale racconta di tutto ciò che è accaduto dietro le quinte di Sanremo 2024 durante la settimana. Gli spettatori hanno potuto vedere tanti momenti divertenti, come per esempio quello dedicato a Dargen D’Amico. Il cantante ha infatti tentato di fare irruzione sul palco mentre cantava il collega Gazzelle. Ma alla fine un tecnico lo ha bloccato prima che potesse combinare qualche guaio.

Poi è stata anche la volta dei Ricchi e Poveri, i quali sono stati beccati mentre stavano avendo un piccolo litigio. Il tutto è partito dagli occhiali di Angela alla quale Angelo ha detto: “Oh guarda che bella, ma non e li mettere sul cervello. Mettiteli sopra le orecchie. Dove vanno messi gli occhiali?“. La cantante replica in tono seccato con un “qua vanno messi“. Angelo, girandosi verso le altre persone intorno a loro ha esclamato: “Me ne devo andare“.

RICCHI E POVERI CHE LITIGANO DIETRO LE QUINTE PRIMA DI ESIBIRSI E PER FAVORE SONO SEMPRE LORO#dietrofestival pic.twitter.com/KifvHbRvK2 — g💐 (@zendayal0vebot) February 11, 2024

Insomma, i colleghi hanno avuto una piccolissima discussione che alla fine non ha inciso sulla loro performance. Angelo e Angela si conoscono da tutta la vita ed è normale che abbiano dei piccoli litigi ogni tanto. Questo in particolare, avendo come oggetto degli occhiali, ha fatto anche divertire i fan e i commenti sotto al video sono stati perlopiù carichi di ironia.