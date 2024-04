Rosanna Fratello, l’ex gieffina si candida come Big al Festival di Sanremo 2025

Sanremo

Nicolò Figini | 22 Aprile 2024

Sanremo 2025

Rosanna Fratello si starebbe preparando a presentare una canzone in occasione del Festival di Sanremo 2025

L’ex concorrente del Grande Fratello Rosanna Fratello ha dichiarato di essere al lavoro su una nuova canzone con la quale ha intenzione di presentarsi alle selezioni per il Festival di Sanremo 2025.

Rosanna Fratello a Sanremo 2025?

Torniamo a parlare ancora una volta del Festival di Sanremo 2025 e di che cosa potrebbe accadere nel prossima futuro. In queste ore si è fatta strada l’indiscrezione secondo la quale Mina avrebbe accettato il ruolo di direttore artistico della kermesse, mentre alla conduzione potremmo vedere Carlo Conti. Ovviamente non sappiamo che cosa ci sia di vero e dovremo, nel caso, attendere degli annunci ufficiali.

Nel frattempo, però, si sta cominciando a vociferare dei papabili Big che formeranno il cast della nuova edizione della gara canora. A questi si aggiunge anche una ex gieffina dell’ultimo Grande Fratello, ovvero Rosanna Fratello. Durante una recente intervista a Tag24 infatti ha annunciato di star lavorando a una canzone con l’intenzione di presentarla al Festival:

“Se mi piacerebbe partecipare il prossimo anno al Festival di Sanremo? Certo che sì. Cristiano Malgioglio sta scrivendo per me un brano nuovo. Vedremo come evolverà”.

Forse non lo sapete ma uno dei più grande successi di Rosanna Fratello, “Se t’amo, t’amo” è stato proprio scritto da Cristiano Malgioglio. Il paroliere potrebbe quindi riuscire a scrivere un’altra hit che le permetterebbe di entrare nel cast di Sanremo 2025. In merito all’amico e collega ha dichiarato che il loro sodalizio ha sempre dato risultati esaltanti:

“Cristiano è riuscito nel tempo a far trasparire aspetti della mia personalità che difficilmente venivano colti da altri. Chissà che una bella canzone non riesca ad andare oltre il tempo e a entrare ancora nella mente e nel cuore del mio pubblico“.

Per sapere se Rosanna Fratello riuscirà a calcare il palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2025 dovremo solo attendere ancora qualche mese.