A poco più di 24 ore dall’inizio del Festival di Sanremo 2025 dopo le canzoni sono assolutamente top secret, arriva una notizia sconvolgente da parte di Fabrizio Corona. L’ex paparazzo, infatti, ha annunciato che alcuni brani sarebbero stati hackerati e ha mandato il file nel suo canale Telegram. Ecco cosa sta succededo.

Le canzoni di Sanremo 2025 sono state davvero hackerate?

Alla vigilia della prima serata di Sanremo 2025 arriva una vera e propria bomba e a sganciarla è stato Fabrizio Corona. L’ex paparazzo, infatti, ha rivelato che alcuni brani in gara sarebbero stati hackerati. Ma non solo, lui ha anche inviato un file che in teoria conterrebbe queste canzoni in anteprima.

Tutto è avvenuto nel canale Telegram di Corona dove poco fa ha scritto: “Hackerate le canzoni di Sanremo 2025, eccole! Un hacker le ha diffuse in rete, eccole qui, in anteprima solo per voi del mio canale Telegram ufficiale“. A questo punto, agli oltre 160 mila iscritti ha inviato un file .zip dal peso di 47,4 mb per scaricarle. E ha scritto: “È protetto da password altrimenti sparisce subito, vi dico che la password è di 5 lettere ed inizia con F“.

A questo punto si è scatenato il panico e si è pensato a una grossa tegola sul Festival di Sanremo 2025. Ma tutto si è sgonfiato quando gli utenti hanno provato a scaricare il file non riuscendoci. Si perché se pensate che la password sia “Fedez”, vi sbagliate. La parola a quanto pare è un’altra, ma non è dato sapere quale. Ecco che quindi molti sul web pensano che sia una trovata di Corona e che quel file non contenga davvero le canzoni in gara a Sanremo 2025.