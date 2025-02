Dopo essere stata in gara nel 2024 con Click Boom!, eccola con un altro pezzo. Rose Villain torna al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Fuorilegge, di cui vi riveliamo il testo e vi spieghiamo il significato.

Fuorilegge testo canzone Rose Villain

Click Boom! è stata un grande successo e ha permesso a Rose Villain di farsi conoscere da un pubblico più ampio nel panorama musicale italiano. Dopo essere stata in gara nel 2024, l’artista torna anche a Sanremo 2025 questa volta con la canzone “Fuorilegge”. Curiosi di scoprire il testo? Eccone un estratto:

C’è quel film che ti piaceva alla TV

Sembra che stia parlando di noi

Se pensarti fosse un crimine stanotte io sarei

Fuorilegge

Fuorilegge

Partiamo domani

Bonnie e Clyde

Coi sogni rubati

Senza di me

Cosa fai?

Chi sono gli autori che hanno scritto la canzone Fuorilegge di Rose Villain in gara a Sanremo 2025? Il testo di questo brano vede la firma della stessa cantante, inoltre ci sono N. Lazzarin, A. Ferrara e F. Abbate.

Significato Fuorilegge di Rose Villain

Di cosa parla e qual è il significato della canzone di Rose Villain in gara a Sanremo 2025 dal titolo Fuorilegge? Si tratta di un brano per parlare di amore e la stessa artista ha dato la spiegazione:

“È un po’ la mamma di Click boom! perché l’ho scritta prima. È una canzone che ha bisogno di un palco grande per arrivare al pubblico: è intima, ma potente. Parla di desiderio, che è la parte più interessante nella nascita di un amore”.

Il pezzo farà anche parte di un nuovo disco della cantante.

Le parole di Rose Villain prima di Sanremo 2025

Prima di iniziare la sua nuova avventura a Sanremo 2025, Rose Villain ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RaiPlay. A tal proposito ha descritto il suo brano in gara: “Fuorilegge è conturbante. Conturbante perché c’è sia quella parte di inquietudine, però anche quella passione, quel fuoco”.

Inoltre ha tirato un po’ le somme di questo anno appena trascorso: “Un anno bellissimo dove mi è cambiata veramente la vita dopo Sanremo, dopo Click Boom! Quindi sono salita sull’onda e sono qua per riconfermarla”.

Belle parole anche sul Festival: “Secondo me Sanremo è una grande opportunità per un artista di far vedere chi è veramente. Una grandissima opportunità”. E A Sorrisi ha raccontato il suo stato d’animo: “In questa nuova edizione sono più tranquilla, non ho quell’ansia di dover piacere a tutti”.

