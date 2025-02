Vi sveliamo le pagelle di tutte le 29 canzoni in gara al Festival di Sanremo 2025

In attesa della prima puntata del Festival di Sanremo 2025, ecco le pagelle di tutte le canzoni in gara alla kermesse musicale.

Le pagelle delle canzoni di Sanremo 2025

Il Festival di Sanremo 2025 sta per partire ufficialmente! Tra meno di 24 ore infatti andrà in onda la prima puntata della kermesse, durante la quale il pubblico ascolterà tutti i 29 brani in gara. Tante le emozioni che attendono i telespettatori, che si preparano a vivere una settimana decisamente intensa.

Oggi pomeriggio intanto noi di Novella abbiamo avuto il privilegio di assistere alle prove generali dei Big all’interno del Teatro Ariston e adesso, senza troppi spoiler, vi diamo le nostre pagelle dei brani.

Siete pronti a scoprire quali sono i pezzi che ci hanno colpito di più?

Mettetevi comodi e preparatevi ad assaggiare un’anteprima di quello che vi attenderà da domani sera.

Gaia – Francesco Gabbani – Rkomi – Noemi

La prima a salire sul palco è stata Gaia. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi presenta la canzone Chiamo io chiami tu, che promette di essere un vero tormentone. Il brano infatti ha un ritornello che entra in testa fin dal primo ascolto e da domani farà ballare tutto il pubblico. Voto 6+.

A stupire tutti quanti è stato Francesco Gabbani. Il cantautore propone Viva la vita, che promette di essere uno dei brani più sorprendenti di questo Festival. Non mancano gli applausi durante le prove. Voto 7.

A tornare all’Ariston è anche Rkomi, che gareggerà con Il ritmo delle cose. Il brano ha un ritornello coinvolgente e l’esibizione del cantautore ha di certo colpito tutto il teatro. Voto 6.

Noemi si prepara a emozionare tutti con Se ti innamori muori. Si tratta di una ballad coinvolgente che risalta tutta la potenza vocale della cantante. Voto 6.