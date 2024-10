Giungono nuove indiscrezioni su Sanremo 2025. Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, pare che Carlo Conti stia cercando di riunire i Pink Floyd e di portare la celebre band sul palco dell’Ariston.

Carlo Conti tenta il colpaccio per Sanremo 2025

Fervono i preparativi per Sanremo 2025. In queste settimane infatti Carlo Conti sta lavorando senza sosta affinché tutto si svolga nel migliore dei modi e il pubblico è ansioso di scoprire cosa accadrà. Attualmente il conduttore e direttore artistico sta anche ascoltando i brani candidati alla kermesse. Tuttavia solo il prossimo dicembre sapremo chi saranno i Big che faranno parte del cast del Festival.

In attesa di scoprirlo però in queste ore è arrivato un retroscena che sta già facendo discutere il web. Stando a quanto rivela FanPage, sembrerebbe che Carlo stia tentando il colpaccio. Conti infatti vorrebbe riunire sul palco dell’Ariston una delle band più celebri di sempre: i Pink Floyd. Secondo quanto riportato, il conduttore sarebbe stato avvistato con alcuni collaboratori al Circo Massimo in occasione dei concerti di David Gilmour. Ma non solo. Sembrerebbe che dopo lo show il presentatore sia stato visto nell’hotel del chitarrista, per fare due chiacchiere con lui.

L’intenzione di Conti sarebbe quella di avere una reunion tra Gilmour e Roger Waters, a distanza di anni dalla separazione artistica. Ma attenzione perché non è ancora finita. Sempre secondo le informazioni riportate, pare che David si sarebbe detto disponibile e che dunque il conduttore di Sanremo 2025 abbia fissato un viaggio a Londra a novembre per definire i dettagli.

Di certo, qualora le trattative dovessero andare a buon fine, si tratterebbe di una reunion storica. Da decenni infatti i fan dei Pink Floyd attendono di rivedere David Gilmour e Roger Waters di nuovo insieme e adesso sembrerebbe essersi acceso un piccolo barlume di speranza.