Stando alle indiscrezioni emerse in rete nelle ultime ore, Gerry Scotti dovrebbe essere uno dei due co-conduttori non ancora annunciati della prima serata del Festival di Sanremo 2025.

Gerry Scotti arriva a Sanremo 2025?

Si scaldano i motori di Sanremo 2025 e tra poco più di tre settimane andrà in onda su Rai 1 la prima serata della nuova edizione del Festival. Tanta è l’attesa del pubblico di scoprire cosa accadrà e senza dubbio le aspettative non saranno deluse. 30 i Big in gara e il cast vanta nomi di artisti del calibro di Giorgia, Fedez, Tony Effe, Francesca Michielin, Elodie e tanti altri.

LEGGI ANCHE: L’Eurovision 2025 potrebbe essere presentato da una conduttrice che conosciamo molto bene

Pochi giorni fa nel mentre Carlo Conti, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha annunciato i nomi dei suoi co-conduttori, che sera dopo sera saliranno sul palco dell’Ariston. Tuttavia a sorpresa il presentatore ha affermato che martedì 11 febbraio, in occasione della prima serata, sarà da solo. Poco dopo però Conti ha svelato che al suo fianco potrebbero esserci due grandi amici. Il web a quel punto ha prontamente pensato a Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello, da anni legati a Carlo. Adesso però a rimescolare le carte in tavola ci ha pensato Dagospia, che poco fa ha sganciato la bomba.

Stando a quanto si legge sul noto portale, dovrebbe essere nientemeno che Gerry Scotti uno dei due co-conduttori della prima serata del Festival di Sanremo 2025. Il celebre presentatore dunque potrebbe raggiungere Conti sul palco dell’Ariston e di certo questo sarebbe un vero colpaccio.

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, rivelato il secondo co-conduttore della prima serata dopo Gerry Scotti

Attualmente dalla Rai non sono ancora giunte conferme in merito. Di certo però nelle prossime ore ne sapremo di più in merito. Qualora l’indiscrezione dovesse essere confermata, Scotti si aggiungerà ai nomi già confermati, che sono quelli di Bianca Balti, Cristiano Malgioglio, Nino Frassica, Miriam Leone, Elettra Lamborghini, Katia Follesa, Mahmood, Geppi Cucciari, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan.