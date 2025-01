Tra non molti mesi andrà in onda l’Eurovision Song Contest 2025 e si sta pensando a chi affidare la conduzione. Tra le donne in pole position anche Michelle Hunziker.

Michelle Hunziker all’Eurovision 2025?

Tra il 13 e il 17 maggio 2025 andrà in onda la nuova edizione dell’Eurovision Song Contest. La kermesse internazionale si terrà in Svizzera, per la precisione a Basilea, perché lo scorso anno il cantante di tale nazione ha portato alla vittoria il suo Paese.

I biglietti verranno messi in vendita molto presto e il pubblico italiano si domanda quale cantante parteciperà questa volta. Come sempre accade da ormai diversi anni, infatti, il vincitore del Festival di Sanremo sarà colui che approderà sull’importante palco. Per tale ragione dovremo attendere metà febbraio per avere maggiori informazioni.

LEGGI ANCHE: Angela Melillo contro Justine Mattera: “È una bugiarda, mai seguito corsi di ses*o orale”

Ma chi conduce l’Eurovision 2025? Una sorta di risposta la fornisce il sito Blick, il quale rivela che tra le ipotesi appare anche il nome di una donna dello spettacolo molto conosciuta in Italia. Stiamo parlando di Michelle Hnziker, la quale si troverebbe in pole position insieme a Sandra Studer e Dominique Devenport (‘Sissi‘).

LEGGI ANCHE: Gregorelli, a distanza di anni i fan continuano a sognare la ship

Al momento manca solo l’ufficialità, la quale potrebbe arrivare nelle prossime ore. Il portale, infatti, afferma che l’annuncio dovrebbe avvenire nella giornata di lunedì 20 gennaio 2025 dall’SSR di Basilea. Voi sareste contenti nel vedere Michelle Hunziker ottenere un’occasione così importante?

LEGGI ANCHE: Sanremo 2025, Gerry Scotti co-conduttore della prima serata

Viene specificato, inoltre, che alla Hunziker dovrebbero venire affidati (a partire da maggio) tre programmi radiofonici presso la Radiogenossenschaft Basel. Per adesso non abbiamo molte altre news da fornirvi, ma ricordate di seguirci anche nella giornata di domani per non perdervi l’eventuale annuncio ufficiale in arrivo direttamente dalla città svizzera.