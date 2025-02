Grande successo per Giorgia, davvero inarrestabile dopo Sanremo. La sua canzone conquista anche la classifica Billboard MONDIALE! Ecco come si è piazzata.

Sanremo, Giorgia conquista la classifica Billboard

Dal vincitore Olly a Giorgia, le canzoni del Festival di Sanremo per il secondo anno consecutivo si levano una gran bella soddisfazione. La playlist della kermesse canora, come fa notare All Music Italia, è stata la più ascoltata al mondo nel momento in cui sono usciti i brani. Questo ha permesso dunque di conquistare le classifiche Billboard Global 200 e Billboard Global Excl. US.

La prima fa riferimento alle canzoni in streaming più vendute in oltre 200 Paesi al mondo, mentre la seconda è quella che si basa sulle canzoni più vendute nel mondo, esclusi gli Stati Uniti d’America.

LEGGI ANCHE: Francesca Sorrentino annuncia la rottura con Gianluca Costantino

Per tale ragioni quindi le canzoni di Sanremo come hanno superato i confini nazionali e conquistato anche altri ascoltatori di musica. Soffermandoci sulla Billboard Global 200, nel 2025 sono presenti i seguenti brani. Il più alto in classifica è il vincitore del Festival, Olly con la sua Balorda nostalgia. Il cantante genovese è presente in 56esima posizione. Alle sue spalle abbiamo invece il rapper Fedez che con Battito è arrivato alle 156esima posizione. Infine si passa poi a Giorgia con La cura per me alla 193esima posizione. È l’unica donna così alta tra coloro che hanno partecipato al Festival (lo stesso successe lo scorso anno con Annalisa).

Se ci soffermiamo invece sulla Billboard Global Excl. US, il tutto cambia in maniera piuttosto impattante. Sanremo 2025 è riuscito a piazzare in classifica ben 6 brani! Olly per esempio è salito alla posizione 23. Si passa poi a Fedez che ha raggiunto la 65esima posizione e Giorgia all’85esima. Un passo oltre le 100 posizioni, troviamo anche Achille Lauro con Incoscienti giovani (si trova precisamente alla 105). Infine il nostro rappresentante dell’Eurovision, Lucio Corsi con Volevo essere un duro si è piazzato qualche posizione più in là (alla 107). A terminare i Coma Cose con Cuoricini alla 168esima posizione.

Carlo Conti dunque, così come tutti gli artisti in gara, può ritenersi davvero soddisfatto. E Giorgia, anche se si è classificata sesta, viene comunque premiata dagli ascoltatori di musica e gli amanti del Festival di Sanremo!