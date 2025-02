A distanza di alcuni giorni dalla sua scelta a Uomini e Donne, Francesca Sorrentino rompe il silenzio e annuncia la rottura con Gianluca Costantino.

Parla Francesca Sorrentino

Pochi giorni fa su Canale 5 è andata in onda la scelta di Francesca Sorrentino. La sua tuttavia non è stata una fine tradizionale. Inizialmente infatti l’ex tronista era decisa ad abbandonare il trono, non essendo coinvolta da nessuno dei suoi corteggiatori. Poco dopo però Francesca ha deciso di lasciare il programma con Gianluca Costantino, per provare ad avere una conoscenza con lui fuori dallo studio di Uomini e Donne. Le cose però non sono andate come previsto e i due non si sono mai mostrati insieme sui social. Nelle ultime ore così, dopo giorni di gossip e speculazioni, la Sorrentino è intervenuta su Instagram e ha finalmente rivelato cosa è accaduto dopo la scelta. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“La mia non è stata una scelta in cui ero sentimentalmente presa, non è stata una scelta di cuore. Sono arrivata a fare una scelta in cui una persona mi piaceva più dell’altra, ma Gianluca io l’ho visto quattro volte. Una volta usciti dal programma gli ho detto di conoscerci in tranquillità, senza forzarci di sembrare fidanzati”.

A quel punto Francesca Sorrentino, annunciando la rottura con Gianluca Costantino, spiega cosa è successo. L’ex tronista così aggiunge: “Abbiamo passato dei giorni insieme e io non mi sono trovata. Quindi è stato opportuno interrompere questa conoscenza. Non è stato preso in giro nessuno. Siamo in rapporti serenissimi, io gli voglio bene. Speravo che le cose andassero diversamente, ma non è successo purtroppo”.

A oggi dunque Francesca è ancora single. La Sorrentino tuttavia non ha perso le speranze e non smette di sognare l’amore vero. A lei dunque facciamo il nostro più grande in bocca al lupo.