Scopriamo insieme la lista dei possibili co-conduttori che vedremo a Sanremo 2025 accanto a Carlo Conti, lanciati da LaPresse: da Annalisa a Damiano David e non solo!

Sanremo 2025, la lista dei co-conduttori (RUMOR)

Pian piano il Festival di Sanremo 2025 sta prendendo forma. E mentre si attende di scoprire chi saranno i prossimi protagonisti di questa nuova edizione condotta da Carlo Conti (i rumor sono davvero tanti a riguardo), ci si chiede anche chi potrebbe affiancare il direttore artistico e co-conduttore. Uno lo conosciamo già: Alessandro Cattelan. Ma tutti gli altri.

Indiscrezioni si rincorrono a riguardo e le voci non sembrano di certo manca, anche se al momento non è ancora arrivata alcun tipo di conferma da parte proprio di Carlo Conti. Intanto però LaPresse ha pensato bene di fare alcuni nomi. Ma non solo dei possibili Big in gara, ma anche di coloro che potrebbero affiancare il presentatore sul palco di Sanremo 2025. E si tratta di nomi molto amati e apprezzati da parte del pubblico. Ecco che cosa è emerso, secondo il trafiletto riportato dalla fonte:

“Nella rosa dei co-conduttori, oltre al già annunciato Alessandro Cattelan, in corsa ci sono Annalisa e Tananai, Fiorella Mannoia, Damiano David, Angelina Mango e Big Mama”.

Artisti sicuramente molto forti e pronti a scaldare il cuore del pubblico, se così fosse. Vedremo se Carlo Conti con il suo Sanremo 2025 ci stupirà e gli artisti emersi saranno o meno confermati.

Intanto, come detto, sempre LaPresse ha parlato anche dei possibili cantanti in gara. Se così fosse si tratterebbe di un cast molto variegato, fatto tra mostri sacri della musica italiana e giovani talentuosi che si stanno affermando con il tempo. Tra i più gettonati Elodie, Arisa, Brunori Sas, Madame, Achille Lauro, Anna, Benji & Fede, Noemi, Al Bano, Olly, Coma_Cose, Luché, Rocco Hunt e Gaia.

Il settimanale Chi suppone la partecipazione di Fedez. E tra i nomi balzati, c’è un altro citato da Luca Dondoni, ovvero Alex Britti. Ma così come si vocifera la presenza di Amedeo Minghi, Riccardo Cocciante, Massimo Ranieri e Gianna Nannini a Sanremo 2025. E se così fosse sarebbe davvero una grossa sorpresa!